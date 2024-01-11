Рада забраковала законопроект о мобилизации украинцев

«По их решению к военнообязанным будет применен ряд ограничений, которые могут превратить жизнь украинских мужчин в ад. Ведь речь идет о внесудебном лишении права распоряжаться своим имуществом и прочее, даже если у тебя есть болезни или другие основания для отсрочки, но ТЦК их "не увидел"», — объясняла Геращенко.

Антикоррупционный комитет Рады, который готовил заключение по законопроекту, согласился, что эти положения содержат «коррупционные риски». Но не только они.

Комитет рекомендовал, в частности, отказаться от положения, по которому органы местного самоуправления должны «обеспечить прибытие» военнообязанных в ТЦК. По его мнению, принуждение к этому — не их компетенция и может «порождать произвол».

Но вопросов, требующих «тщательной доработки», в проекте значительно больше, подчеркивала глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина.

«В первую очередь — по преодолению коррупции в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки», — объясняет она.

Немало претензий было к законопроекту и в профильном комитете Рады по вопросам нацбезопасности.

Дискуссия там продолжалась несколько дней, в том числе с участием представителей Минобороны и военного руководства.

Член комитета и представитель партии «Слуга народа» Федор Вениславский признал: по некоторым моментам военные и депутаты так и не могли прийти к согласию.