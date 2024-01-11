PPA: операция по обеспечению безопасности Зеленского была организована за неделю, в ней задействовали более тысячи человек

В течение дня был задержан лишь один человек - серийный провокатор Калле Ломп, да и он уже вернулся домой. Других инцидентов не было. «Несмотря на напряженность и высокий уровень риска, связанный с визитом президента Зеленского, все эти риски были сглажены, ничего серьезного не произошло», - сказал Вахер.