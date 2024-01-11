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PPA: операция по обеспечению безопасности Зеленского была организована за неделю, в ней задействовали более тысячи человек

Мейнхард Пулк
, журналист
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Около тысячи человек обеспечивали безопасность на улицах Таллинна во время визита президента Владимира Зеленского.
Около тысячи человек обеспечивали безопасность на улицах Таллинна во время визита президента Владимира Зеленского. Фото: Tairo Lutter

Департамент полиции и погранохраны (PPA) задействовал тысячу человек для обеспечения безопасности на улицах Таллинна во время визита президента Украины Владимира Зеленского, а саму операцию организовали примерно за неделю, сообщил Postimees руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер. День визита прошел хорошо и без происшествий.

В течение дня был задержан лишь один человек - серийный провокатор Калле Ломп, да и он уже вернулся домой. Других инцидентов не было. «Несмотря на напряженность и высокий уровень риска, связанный с визитом президента Зеленского, все эти риски были сглажены, ничего серьезного не произошло», - сказал Вахер.

- Какое количесто сил задействовал PPA на улицах Таллинна?

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