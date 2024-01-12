Общий ущерб от страховых случаев на дорогах Эстонии в прошлом году составил 72 млн евро

Кроме того, за рубежом произошло 2600 дорожно-транспортных происшествий с участием эстонских транспортных средств, общий ущерб от которых составил 11 миллионов евро.

По словам члена правления LKF Андреса Пийрсалу, ситуация на дорогах остается плохой и не подает признаков улучшения. «По сравнению с предыдущим годом количество случаев, связанных с дорожным страхованием, осталось на прежнем высоком уровне, а общий ущерб увеличился на три процента. Средний размер ущерба при дорожно-транспортном происшествии в Эстонии теперь составляет 2100 евро», сказал Пийрсалу.

В прошлом году большинство случаев (13500 – 39%), связанных с дорожным страхованием, произошло на парковках, а общий ущерб составил 17 миллионов евро. В течение последних десяти лет наблюдается тенденция к росту числа парковочных аварий.

В 2023 году на три процента увеличилось число столкновений при обгоне, смене полосы движения и выезде за пределы дороги. Таких случаев было 3500, а суммарный ущерб достиг 10 миллионов евро.

Пийрсалу озабочен увеличением числа столкновений при обгоне, смене полосы движения и выезде за пределы дороги. «Такие дорожно-транспортные происшествия происходят в основном на высоких скоростях и имеют серьезные последствия, поскольку помимо повреждений автомобилей часто страдают люди», сказал он.

LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Также LKF организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.