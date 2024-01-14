Инструктор по вождению: увидел зебру – отпусти газ

«Как у нас расположены пешеходные переходы? Они никогда не делаются на поворотах. Это всегда прямой отрезок дороги, обозреваемый машинами с двух сторон. Водителю в принципе не сложно увидеть человека и слева, и справа. Главное – начать смотреть», – отметил Сорокин.

Специалист напомнил, что основным инстинктом водителя должна стать привычка сбрасывать скорость при приближении к переходу: «Каким образом? Мы просто отпускаем газ. Мы не тормозим, ничего. Увидел зебру, отпусти газ. Это должно быть на уровне привычки. Скорость падает буквально на пять километров, зато ты готов к торможению».

А что должны делать пешеходы, чтобы не создавать опасных ситуаций? Об этом и многом другом поговорят противоборствующие на дороге люди в передаче «Своя правда», которая выйдет в эфир в понедельник, 15 января в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.