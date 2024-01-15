Владимир Свет: при проектировании улиц мы ограничены фасадами домов. Ограничивать приходится всех

Отвечая на критику со стороны водителей и пешеходов о решениях, принимаемых в городе при проектировании нового городского пространства, вице-мэр Таллинна Владимир Свет объяснил, что, главным образом, город ограничен фасадами домов, расположенных на разных сторонах дороги: «Там, где есть место, там больше возможностей, там, где пространства нет, ограничивать приходится всех понемногу».
По словам Света, в плане развития велосипедных дорожек у города есть несколько возможностей. Например, при реконструкции улицы Пронкси и Йыэ проводили полный комплекс работ, выстраивая отдельные велосипедные дорожки, которые находятся в отдельном пространстве: «Они находятся в стороне от других участников движения, там иногда есть разница в высотах. Там создана идеальная ситуация. Но реконструировать все улицы одновременно, разумеется, город не может, не должен и никогда не будет, поэтому в некоторых местах используются и другие способы».
Как вице-мэр Владимир Свет объяснил новые городские решения и что ответил на критику горожан, узнаете в новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 15 января в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.