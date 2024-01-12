Автопрокатный гигант откажется от десятков тысяч электромобилей в пользу бензиновых машин

В четверг компания Hertz заявила, что продаст треть своего парка электромобилей, который в основном состоит из Tesla, и будет покупать бензиновые автомобили на часть денег, полученных от продаж. Причинами такого решения компания назвала более низкий спрос на электромобили и более высокие, чем ожидалось, затраты на ремонт.