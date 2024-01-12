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Автопрокатный гигант откажется от десятков тысяч электромобилей в пользу бензиновых машин

rus.postimees.ee
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Tesla.
Tesla. Фото: CAROLINE BREHMAN

В четверг компания Hertz заявила, что продаст треть своего парка электромобилей, который в основном состоит из Tesla, и будет покупать бензиновые автомобили на часть денег, полученных от продаж. Причинами такого решения компания назвала более низкий спрос на электромобили и более высокие, чем ожидалось, затраты на ремонт.

Гигант автопроката продаст 20 000 электромобилей в США, направив часть средств на «покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания для удовлетворения спроса клиентов», говорится в заявлении Hertz на бирже.

«Компания рассчитывает, что эти меры позволят лучше сбалансировать предложение и ожидаемый спрос на электромобили», - говорится в заявлении.

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