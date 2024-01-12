Фотографы Postimees сделали несколько десятков снимков во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн.

Визит президента Украины Владимира Зеленского начался в 22:00 в среду вечером. В аэропорту президента встречал почетный караул.
Визит президента Украины Владимира Зеленского начался в 22:00 в среду вечером. В аэропорту президента встречал почетный караул. Фото: Eero Vabamägi
На время перемещения президентского кортежа из аэропорта в гостиницу Radisson Тартуское шоссе было полностью закрыто для движения.
На время перемещения президентского кортежа из аэропорта в гостиницу Radisson Тартуское шоссе было полностью закрыто для движения. Фото: Eero Vabamägi
Уютный утренний кофе. Перед выходом из отеля в направлении Кадриорг нас встретили вооруженные до зубов сотрудники служб безопасности.
Уютный утренний кофе. Перед выходом из отеля в направлении Кадриорг нас встретили вооруженные до зубов сотрудники служб безопасности. Фото: Konstantin Sednev
Траектория движения Зеленского охранялась усиленным составом. Движение пешеходов также было ограничено.
Траектория движения Зеленского охранялась усиленным составом. Движение пешеходов также было ограничено. Фото: Konstantin Sednev
Ограничения движения, введенные из соображений безопасности, привели к образованию больших заторов.
Ограничения движения, введенные из соображений безопасности, привели к образованию больших заторов. Фото: Tairo Lutter
Офицер-порученец готовится к построению служащих Караульного батальона.
Офицер-порученец готовится к построению служащих Караульного батальона. Фото: Mihkel Maripuu
Внезапно выпавший град нужно было быстро убрать до прихода гостей.
Внезапно выпавший град нужно было быстро убрать до прихода гостей. Фото: Mihkel Maripuu
Последний штрих для новобранцев Караульного батальона. Холодный ветер пробирает до мозга костей.
Последний штрих для новобранцев Караульного батальона. Холодный ветер пробирает до мозга костей. Фото: Mihkel Maripuu
Президенты обмениваются последними мыслями перед совместной пресс-конференцией.
Президенты обмениваются последними мыслями перед совместной пресс-конференцией. Фото: Mihkel Maripuu
Фотографы и операторы снуют вокруг президентской гостевой книги, чтобы запечатлеть сделанную президентом Зеленским запись.
Фотографы и операторы снуют вокруг президентской гостевой книги, чтобы запечатлеть сделанную президентом Зеленским запись. Фото: Mihkel Maripuu
Опытный офицер-поручитель и нынешний порученец президента Эстонской Республики Рейн Ваабель у дверей зала заседаний делегаций.
Опытный офицер-поручитель и нынешний порученец президента Эстонской Республики Рейн Ваабель у дверей зала заседаний делегаций. Фото: Mihkel Maripuu
Зеленского, приехавшего из Кадриорга на Тоомпеа, на улице Фальги встречала женщина с эстонским и украинским флагами, которая сказала, что не может пропустить его визит и что переживает за Украину.
Зеленского, приехавшего из Кадриорга на Тоомпеа, на улице Фальги встречала женщина с эстонским и украинским флагами, которая сказала, что не может пропустить его визит и что переживает за Украину. Фото: Eero Vabamägi
Встреча с Каей Каллас началась с объятий на лестнице Дома Стенбока.
Встреча с Каей Каллас началась с объятий на лестнице Дома Стенбока. Фото: Tairo Lutter
Эмоции во время пресс-конференции с Каей Каллас.
Эмоции во время пресс-конференции с Каей Каллас. Фото: Tairo Lutter
Запись в книге посетителей Дома Стенбока. Чтобы сэкономить время, Зеленский поставил подпись под текстом, который ранее оставили его помощники.
Запись в книге посетителей Дома Стенбока. Чтобы сэкономить время, Зеленский поставил подпись под текстом, который ранее оставили его помощники. Фото: Tairo Lutter
Опытный протестующий Алмар Глущенко на Тоомпеа беседует с сотрудниками полиции.
Опытный протестующий Алмар Глущенко на Тоомпеа беседует с сотрудниками полиции. Фото: Mihkel Maripuu
Выражение лица украинского президента словно говорит: меньше церемоний, больше гаубиц. Официальная фотография со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.
Выражение лица украинского президента словно говорит: меньше церемоний, больше гаубиц. Официальная фотография со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром. Фото: Eero Vabamägi
Появление на трибуне президента Владимира Зеленского в подаренной Каей Каллас толстовке было встречено в Рийгикогу бурными аплодисментами.
Появление на трибуне президента Владимира Зеленского в подаренной Каей Каллас толстовке было встречено в Рийгикогу бурными аплодисментами. Фото: Eero Vabamägi
К Зеленскому всегда приковано внимание СМИ.
К Зеленскому всегда приковано внимание СМИ. Фото: Eero Vabamägi
Совместная фотография членов Рийгикогу с президентом Украины.
Совместная фотография членов Рийгикогу с президентом Украины. Фото: Eero Vabamägi
Отъезд. Как и в день прибытия, выстраивается почетный караул.
Отъезд. Как и в день прибытия, выстраивается почетный караул. Фото: Sander Ilvest
Отлет в лучах заката
Отлет в лучах заката Фото: Sander Ilvest
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