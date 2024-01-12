Rus.Postimees.eeЭстонияДень в фотографиях ⟩ Яркие моменты визита Владимира ЗеленскогоФото: Eero Vabamägi Михкель Марипуу, Ээро Вабамяги, Тайро Луттер, Сандер Ильвест, Константин Седнев12 января 2024, 09:16CopyFacebookФотографы Postimees сделали несколько десятков снимков во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн.Визит президента Украины Владимира Зеленского начался в 22:00 в среду вечером. В аэропорту президента встречал почетный караул. Фото: Eero VabamägiНа время перемещения президентского кортежа из аэропорта в гостиницу Radisson Тартуское шоссе было полностью закрыто для движения. Фото: Eero VabamägiУютный утренний кофе. Перед выходом из отеля в направлении Кадриорг нас встретили вооруженные до зубов сотрудники служб безопасности. Фото: Konstantin SednevТраектория движения Зеленского охранялась усиленным составом. Движение пешеходов также было ограничено. Фото: Konstantin SednevОграничения движения, введенные из соображений безопасности, привели к образованию больших заторов. Фото: Tairo LutterОфицер-порученец готовится к построению служащих Караульного батальона. Фото: Mihkel MaripuuВнезапно выпавший град нужно было быстро убрать до прихода гостей. Фото: Mihkel MaripuuПоследний штрих для новобранцев Караульного батальона. Холодный ветер пробирает до мозга костей. Фото: Mihkel MaripuuПрезиденты обмениваются последними мыслями перед совместной пресс-конференцией. Фото: Mihkel MaripuuФотографы и операторы снуют вокруг президентской гостевой книги, чтобы запечатлеть сделанную президентом Зеленским запись. Фото: Mihkel MaripuuОпытный офицер-поручитель и нынешний порученец президента Эстонской Республики Рейн Ваабель у дверей зала заседаний делегаций. Фото: Mihkel MaripuuЗеленского, приехавшего из Кадриорга на Тоомпеа, на улице Фальги встречала женщина с эстонским и украинским флагами, которая сказала, что не может пропустить его визит и что переживает за Украину. Фото: Eero VabamägiВстреча с Каей Каллас началась с объятий на лестнице Дома Стенбока. Фото: Tairo LutterЭмоции во время пресс-конференции с Каей Каллас. Фото: Tairo LutterЗапись в книге посетителей Дома Стенбока. Чтобы сэкономить время, Зеленский поставил подпись под текстом, который ранее оставили его помощники. Фото: Tairo LutterОпытный протестующий Алмар Глущенко на Тоомпеа беседует с сотрудниками полиции. Фото: Mihkel MaripuuВыражение лица украинского президента словно говорит: меньше церемоний, больше гаубиц. Официальная фотография со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром. Фото: Eero VabamägiПоявление на трибуне президента Владимира Зеленского в подаренной Каей Каллас толстовке было встречено в Рийгикогу бурными аплодисментами. Фото: Eero VabamägiК Зеленскому всегда приковано внимание СМИ. Фото: Eero VabamägiСовместная фотография членов Рийгикогу с президентом Украины. Фото: Eero VabamägiОтъезд. Как и в день прибытия, выстраивается почетный караул. Фото: Sander IlvestОтлет в лучах заката Фото: Sander IlvestКомментарииCopyFacebookКлючевые слова RadissonВладимир Зеленский Pекомендуем