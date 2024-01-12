Четырехкратный чемпион мира по авторалли выступил с неожиданным заявлением

В Финляндии выбирают лучшего спортсмена прошлого года и в число кандидатов входит также и двукратный чемпион мира по раллийным гонкам Калле Рованперя. Юха Канккунен, выигравший на два титула больше, чем последний, считает, что Рованперя и в этом году останется без этого титула.
По мнению Канккунена, лучшим спортсменом Финляндии будет выбрана звезда НБА Лаури Маркканен.
«Я предполагаю, что Лаури Маркканен – вполне безопасный выбор. И тут нам еще предстоит считаться с тем, как того или иного спортсмена оценивают за рубежом», - отметил звезду баскетбола Канккунен.
Этим комментарием четырехкратный чемпион мира по раллийным гонкам дал понять, что Калле Рованперя второй год подряд останется без титула лучшего спортсмена Финляндии. Однако Канккунен считает, что время Рованперя еще впереди.
«Меня выбрали лучшим спортсменом Финляндии только после моего четвертого титула чемпиона мира. Если Калле будет водить машину так же долго, как я, у него впереди еще половина карьеры», - объяснил Канккунен, признанный лучшим спортсменом Финляндии в 1993 году.