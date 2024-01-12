Четырехкратный чемпион мира по авторалли выступил с неожиданным заявлением

В Финляндии выбирают лучшего спортсмена прошлого года и в число кандидатов входит также и двукратный чемпион мира по раллийным гонкам Калле Рованперя. Юха Канккунен, выигравший на два титула больше, чем последний, считает, что Рованперя и в этом году останется без этого титула.