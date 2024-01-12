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Михкельсон: на Западе нет единого представления, какой должна быть победа Украины

rus.postimees.ee
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Марко Михкельсон.
Марко Михкельсон. Фото: Konstantin Sednev

По мнению председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, лидеры некоторых западных стран все еще не осознали, какую реальную экзистенциальную угрозу представляет ведущаяся против Украины война, пишет Rus.ERR.

В передаче Esimene stuudio на канале ETV Михкельсон отметил, что армия Украины сейчас оснащена лучше, чем в начале полномасштабной войны, однако, поскольку эта война является самой интенсивной из всех войн в Европе со времен Второй мировой войны и по продолжительности превосходит многие войны, оснащение армии страны имеет критическое значение.

Гость передачи также констатировал, что, хотя Эстония активно поддерживает Украину, есть ряд западных государств, которых необходимо убедить сделать больше для помощи Украине. По его мнению, в некоторых странах препятствием может быть страх перед эскалацией войны.

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