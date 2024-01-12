Михкельсон: на Западе нет единого представления, какой должна быть победа Украины

В передаче Esimene stuudio на канале ETV Михкельсон отметил, что армия Украины сейчас оснащена лучше, чем в начале полномасштабной войны, однако, поскольку эта война является самой интенсивной из всех войн в Европе со времен Второй мировой войны и по продолжительности превосходит многие войны, оснащение армии страны имеет критическое значение.