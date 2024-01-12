Фото и видео ⟩ Пострадали минимум десять машин: на Таллиннской окружной дороге произошло несколько ДТП, движение парализовано

Читательница Rus.Postimees сообщила, что на Таллиннской окружной дороге образовалась пробка из-за цепных аварий. «Проехала скора помощь и спасатели. ДТП в районе магазина Ikea», - рассказала она.

Возле места ДТП образовалась пробка. Фото: Фото читательницы

В Транспортном департаменте подтвердили, что в связи с ДТП в Харьюмаа на Таллиннской окружной дороге движение нарушено.

Очевидцы в группе «EZ-дуны!» в Facebook пишут, что произошло несколько крупных аварий с участием множества автомобилей. Postimees рассказали на месте происшествия, что в аварии попали более десяти машин, точное количество сосчитать было тяжело.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сказала Rus.Postimees, что в 9.15 поступило сообщение о нескольких ДТП на 13-м километре Таллиннской окружной дороги. «Движение от Луйге до Юри закрыто. Полицейские рекомендуют избегать этого района», - уточнила она.

Полиция призывает водителей выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать дистанцию.

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