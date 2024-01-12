Фото и видео ⟩ Пострадавшие люди и 25 побитых машин: на Таллиннской окружной дороге произошло несколько ДТП, движение парализовано

Одного человека вырезали из машины

В пресс-службе Спасательного департамента рассказали, что в качестве первого спасательного ресурса в 9.35 прибыли спасатели Ассаку, которые сразу же начали проверять состояние здоровья водителей, попавших в аварию, и выяснять весь масштаб происшествия.

«Прибывшие на место спасатели начали снимать клеммы аккумуляторов машин на месте аварии, чтобы исключить риск возгорания. Также пришлось вырезать из одной из машин гидроинструментом пострадавшего, которого передали врачам скорой помощи», - сообщил руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу.

В настоящее время на месте происшествия работают команды спасателей Ассаку, Кесклинна и Ласнамяэ, спасатели-добровольцы Саку и Сауэ и полевой руководитель Ляэне-Харью. На место доставлен бытовой контейнер, который Спасательный департамент обычно использует для долгосрочных спасательных операций, и куда при необходимости люди могут пойти согреться.

Более 20 побитых машин

Руководитель отдела криминалистики Пыхьяской префектуры Элари Хаугас сказал около трех часов дня, что на месте происшествия продолжают работать полицейские совместно с сотрудниками Спасательного департамента, сейчас эвакуируют разбитые автомобили и расчищают дорогу от обломков машин.

«Все это требует времени, и ожидается, что дорога на месте происшествия будет перекрыта еще как минимум на час или больше. Всего в аварию попали 25 различных транспортных средств. Обстоятельства происшествия пока выясняются», - добавил он

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