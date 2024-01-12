Прямой эфир, фото и видео ⟩ Почти 20 побитых машин и пострадавшие люди: на Таллиннской окружной дороге произошло несколько ДТП, движение парализовано

Читательница Rus.Postimees сообщила, что утром на Таллиннской окружной дороге образовалась пробка из-за цепной аварии. «Проехала скора помощь и спасатели. ДТП в районе магазина Ikea», - рассказала она.

Возле места ДТП образовалась пробка. Фото: Фото читательницы

Очевидцы в группе «EZ-дуны!» в Facebook пишут, что произошло несколько крупных аварий с участием множества автомобилей.

А аварию попали минимум 17 автомобилей. На месте несколько машин скорой помощи и бригады спасателей.

Фото: Kuvatõmmis

В Департаменте транспорта сообщили, что на участке Луйге-Курна в направлении Юри движение перекрыто из-за цепной аварии. Из-за изменения движения в этом районе также образовались пробки и в противоположном направлении.

Департамент транспорта просит водителей избегать этого места, дополнительные затраты времени составляют более 60 минут. Дорожные условия плохие из-за сильного снегопада и ветра. Дороги ледяные и заснеженные.

Прежде чем отправиться в путь, в департаменте призывают проверять дополнительную информацию о дорожных условиях на портале www.tarktee.ee.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сказала Rus.Postimees, что в 9.15 поступило сообщение о нескольких ДТП на 13-м километре Таллиннской окружной дороги. «Движение от Луйге до Юри закрыто. Полицейские рекомендуют избегать этого района», - уточнила она.

Большинство ДТП, к счастью, ограничились легкими столкновениями машин, но на данный момент также известно, что в авариях пострадали пять человек и их на машинах скорой помощи доставили в больницу.

Полиция призывает водителей по всей Эстонии выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать дистанцию.

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