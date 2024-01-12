Репортаж ⟩ Полдня вместе с Зеленским

«Сейчас я понимаю, насколько стар», – вздыхает один журналист, глядя на военнослужащих. И после короткой паузы: «Как какой-то детский сад».

Солдаты с искренними, хотя и слегка застывшими, лицами, угрожающе поднимают винтовки и выстраиваются в шеренгу, в то время как некоторые люди в форме борются со снегом, сметая его с красных дорожек, которые расстелили перед дворцом. Это приходится делать не один раз, так как Зеленского все нет и нет. Лишь после 9:00 из центра города послышался гул вертолета, следившего за ситуацией с неба, а чуть позже по пустой улице понеслись первые полицейские машины, дающие сигнал о скором прибытии кортежа, который начал движение от отеля Radisson. «Едут, едут», – кричит кто-то.

Чистка снега шла без остановки. Фото: Mihkel Maripuu

Сначала перед замком звучит гимн Украины, затем – гимн Эстонии. Президенты стоят с непокрытыми головами. После этого аккредитованных журналистов снова загоняют во дворец через боковую дверь, а президенты начинают вести доверительный разговор в зале при закрытых дверях, который затягивается – как всегда бывает с хорошими друзьями. Мы опять ждем. Выглянув в окно, я замечаю припаркованную в Розовом саду машину скорой помощи, по крайней мере, вторую, которая на всякий случай стоит у дворца.