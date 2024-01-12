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Репортаж ⟩ Полдня вместе с Зеленским

Владимир Зеленский по дороге из отеля Radisson в Кадриорг. Фото: Tairo Lutter
Кристер Киви
, журналист
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Всего за несколько часов президент Украины встретился в Таллинне с главой государства, премьер-министром и представителями законодательной власти Эстонии.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию, осуществленный с третьей попытки, останется в памяти благодаря чрезвычайным мерам безопасности. И хотя самолет Airbus 319 с украинским флагом прибыл из Вильнюса в Таллинн уже 10 января вечером, по соображениям безопасности ни одно СМИ не сообщило об этом факте до следующего утра – точнее, до рассвета, когда зарегистрированные освещать визит журналисты поспешили к Кадриоргу. У KUMU, где от спуска с исторической лестницы до дворца рукой подать, из темноты на дороге появился профиль автоматчика. Все понятно: в ближайшее время этот район будет закрыт для движения пешеходов.

«Мне нужно идти на работу», – жалуется таллиннка, которая привыкла пользоваться лестницей. Делать нечего, говорит полицейский, рекомендуя идти, например, через Нарвское шоссе.

Через пять минут я спускаюсь по замерзшему склону на улицу Мяэкалда и бегу по большой дуге через еще темный парк. Пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Мария Кукемельк любезно ждет возле KUMU последних прибывающих.

Военнослужащие караульного батальона. Холод пробивает до костей.
Военнослужащие караульного батальона. Холод пробивает до костей. Фото: Mihkel Maripuu

Нос, который залезет в любую сумку

Вскоре появляется служебная собака Кимбо, которая обучена искать бомбы и оружие. Черное туловище, светлые лапы и нюхающий нос, который глубоко зарывается в каждую сумку желающих попасть во дворец. У журналистов достаточно фотоаппаратов и компьютеров. Всех обыскивают металлоискателем в узких боковых проходах замка. Затем все вновь выходят на улицу, где стал задувать ветер, а с неба посыпалась мелкая снежная крупа. Ничего не остается, кроме как ждать. Ждать, пока зазвучит песня Jää vabaks, Eesti meri и по улице Вейценберг пройдет сотня солдат караульного батальона в длинных шинелях.

«Сейчас я понимаю, насколько стар», – вздыхает один журналист, глядя на военнослужащих. И после короткой паузы: «Как какой-то детский сад».

Солдаты с искренними, хотя и слегка застывшими, лицами, угрожающе поднимают винтовки и выстраиваются в шеренгу, в то время как некоторые люди в форме борются со снегом, сметая его с красных дорожек, которые расстелили перед дворцом. Это приходится делать не один раз, так как Зеленского все нет и нет. Лишь после 9:00 из центра города послышался гул вертолета, следившего за ситуацией с неба, а чуть позже по пустой улице понеслись первые полицейские машины, дающие сигнал о скором прибытии кортежа, который начал движение от отеля Radisson. «Едут, едут», – кричит кто-то. 

Чистка снега шла без остановки.
Чистка снега шла без остановки. Фото: Mihkel Maripuu

Сначала перед замком звучит гимн Украины, затем – гимн Эстонии. Президенты стоят с непокрытыми головами. После этого аккредитованных журналистов снова загоняют во дворец через боковую дверь, а президенты начинают вести доверительный разговор в зале при закрытых дверях, который затягивается – как всегда бывает с хорошими друзьями. Мы опять ждем. Выглянув в окно, я замечаю припаркованную в Розовом саду машину скорой помощи, по крайней мере, вторую, которая на всякий случай стоит у дворца. 

Тем временем президент Зеленский сделал довольно длинную запись в книге для посетителей президентской канцелярии. Почерк действительно каллиграфический. «Мира, счастья и достатка дружественному эстонскому народу. Вместе к победе!» – пожелал Зеленский. Правда, он не сам это писал – запись с точно таким же почерком я потом нашел в книге для посетителей Рийгикогу – украинский президент лишь на скорую руку поставил подпись. Как выяснилось, это обычный протокол. Перед визитом сотрудник их посольства передал добрые пожелания от имени Украины. 

Затем большие двери распахиваются, и начинается пресс-конференция. Президент Зеленский с прямой спиной, ниже ростом, чем представлялось, потирает лицо, как это иногда делают измученные люди, чтобы избавиться от усталости, и слушает вступительную речь президента Кариса.

Звучат мысли, что не должно быть никаких ограничений в военной помощи Украине, а также обещания вместе идти по пути в Евросоюз. Только четыре журналиста успевают задать вопросы, и когда один из них просит прокомментировать недавнее заявление Италии о том, что пришло время позволить дипломатии проложить путь к миру, у Зеленского, похоже, отключился наушник с синхронным переводом. Перемирие послужит только интересам России, такова его позиция и останется таковой. 

Совместная фотография членов Рийгикогу с президентом Украины.
Совместная фотография членов Рийгикогу с президентом Украины. Фото: Eero Vabamägi

До Тоомпеа нелегко добраться 

С большой задержкой по сравнению с первоначальной повесткой дня кортеж, состоящий из более чем дюжины преимущественно черных машин, мчится к дому Стенбока, где премьер-министр Кая Каллас в солнечно-желтом костюме приветствует украинского президента на пороге. В городе стали ходить трамваи, а вблизи Лебединого пруда какой-то мужчина торжествующе демонстрирует на пустой улице самодельный плакат с загадочной надписью U/K-RAi-SIA. Что это значит, человек отказывается говорить, лукаво улыбаясь. По крайней мере, на этом этапе полиция не стала вмешиваться. 

Кая Каллас и Владимир Зеленский тепло поприветствовали друг друга.
Кая Каллас и Владимир Зеленский тепло поприветствовали друг друга. Фото: Tairo Lutter

Не позднее 13:00 журналисты, направляющиеся в Рийгикогу, должны пройти новую проверку безопасности. Добраться до Тоомпеа непросто, ведь полиция перекрыла сюда все возможные подходы, и попасть на гору могут только те, у кого есть служебные дела. Соответствие списков и документов проверяется по радиопередатчику.

Помимо депутатов парламента, прессы и дипломатов, послушать речь Зеленского на Тоомпеа приходят экс-президенты Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд. Костюм последней напоминает украинский флаг, но на этот раз желтый сверху. 

Почти незаметно среди эстонских политиков перемещаются плотные мужчины в серой одежде, с наушниками в ушах и обеспокоенным выражением глаз. Вероятно, это служба безопасности президента Украины. 

Послушать выступление Зеленского собралось столько заинтересованных людей (разумеется, он произнесет свою речь на украинском языке), что не все смогут получить наушники для перевода. Такие слова как «наша держава», «свобода» и «сердечность» звучат из его уст жестко и резко, но все – за исключением нескольких оппозиционных депутатов – начинают аплодировать, когда президент начинает говорить на эстонском. Kallis Eesti rahvas, – говорит он.

Фотографы и операторы за работой.
Фотографы и операторы за работой. Фото: Mihkel Maripuu

В конце слово берет спикер парламента Хаури Хуссар. «Война должна закончиться победой свободного мира, победой Украины», – подчеркивает он. И на этом встреча закончилась: установлены новые контакты, старые дружеские отношения укреплены, вера в победу так же сильна. Кортеж мчится в аэропорт, откуда неутомимый Зеленский продолжит путь в Ригу, чтобы к вечеру добраться до Польши. 

С усталым стуком трамваи в городе снова трогаются с места. 

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