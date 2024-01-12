Репортаж ⟩ Полдня вместе с Зеленским

Всего за несколько часов президент Украины встретился в Таллинне с главой государства, премьер-министром и представителями законодательной власти Эстонии.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию, осуществленный с третьей попытки, останется в памяти благодаря чрезвычайным мерам безопасности. И хотя самолет Airbus 319 с украинским флагом прибыл из Вильнюса в Таллинн уже 10 января вечером, по соображениям безопасности ни одно СМИ не сообщило об этом факте до следующего утра – точнее, до рассвета, когда зарегистрированные освещать визит журналисты поспешили к Кадриоргу. У KUMU, где от спуска с исторической лестницы до дворца рукой подать, из темноты на дороге появился профиль автоматчика. Все понятно: в ближайшее время этот район будет закрыт для движения пешеходов.
«Мне нужно идти на работу», – жалуется таллиннка, которая привыкла пользоваться лестницей. Делать нечего, говорит полицейский, рекомендуя идти, например, через Нарвское шоссе.
Через пять минут я спускаюсь по замерзшему склону на улицу Мяэкалда и бегу по большой дуге через еще темный парк. Пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Мария Кукемельк любезно ждет возле KUMU последних прибывающих.
Нос, который залезет в любую сумку
Вскоре появляется служебная собака Кимбо, которая обучена искать бомбы и оружие. Черное туловище, светлые лапы и нюхающий нос, который глубоко зарывается в каждую сумку желающих попасть во дворец. У журналистов достаточно фотоаппаратов и компьютеров. Всех обыскивают металлоискателем в узких боковых проходах замка. Затем все вновь выходят на улицу, где стал задувать ветер, а с неба посыпалась мелкая снежная крупа. Ничего не остается, кроме как ждать. Ждать, пока зазвучит песня Jää vabaks, Eesti meri и по улице Вейценберг пройдет сотня солдат караульного батальона в длинных шинелях.