В ноябре государство собрало более миллиарда евро налогов

За ноябрь Налогово-таможенному департаменту Эстонии поступило 1,067 миллиарда евро, и за 11 месяцев в бюджет поступило 90 процентов запланированных налоговых поступлений.
За год налоговые поступления выросли на 6,9 процента, что ниже среднегодового показателя. Наиболее быстрыми темпами росли акцизы на алкоголь и налог на прибыль организаций. Поступления от прямых налогов были обусловлены ростом фонда оплаты труда, который сохранил тенденцию к росту, в то время как сдержанный уровень налогов на потребление отражает потребительскую неопределенность.
Рост заработной платы ускорился в ноябре, в то время как количество рабочих мест немного сократилось. В целом рост сборов социальных налогов ускорился и по-прежнему может считаться относительно высоким. Среди отраслей в ноябре по росту зарплат главенствовал энергетический сектор, в основном за счет выплаты премий. В частности, обрабатывающая промышленность лидировала по снижению общей занятости.
Поступления подоходного налога с физических лиц выросли в ноябре за счет увеличения доли подоходного налога, уплачиваемого местными органами власти. Доля подоходного налога с физических лиц, поступившая в государственный бюджет, снизилась в ноябре из-за увеличения необлагаемого налогом дохода с начала 2023 года, при этом недостаток был компенсирован решением населения отложить использование необлагаемого налогом дохода с физических лиц до этого года.
Поступления налога в ноябре выросли благодаря увеличению подоходного налога, уплаченного с распределенной частной прибыли.
Рост поступлений налога с оборота в ноябре был ниже, чем ожидалось, но соответствовал росту цен, что объясняется сложными экономическими условиями. Частные потребители начали сокращать потребительские расходы в связи с ухудшением экономической ситуации и низким уровнем доверия, что затрудняет дальнейшее повышение цен для предприятий. Это оказывает сдерживающее влияние на рост поступлений налога с оборота.
Несмотря на то что покупательная способность населения восстанавливается, а рост средней заработной платы в последние месяцы опережает рост цен более чем в два раза, выручка от розничных продаж в ноябре продолжила падать в постоянных ценах. Таким образом нет признаков значительного увеличения покупок товаров и услуг населением в преддверии повышения налога с оборота, хотя такого поведения следовало бы ожидать в преддверии повышения ставки данного налога.
Однако по некоторым товарам, таким как легковые автомобили, есть свидетельства ускорения роста продаж и, как следствие, увеличения выплат налога с оборота.
В отличие от изменений в потреблении, сбережения населения начали расти. Об этом свидетельствует удвоение домохозяйств в Эстонии, сбережения которых в последние месяцы 2023 года выросли на пять процентов по сравнению с первым полугодием. Среди видов деятельности рост выплат НСО в ноябре был обусловлен строительством объектов, а также продажей автотранспорта.
Высокий уровень акцизов поддерживается за счет упреждающих запасов алкогольной продукции. В ноябре акцизы на алкоголь были почти на треть выше, чем в прошлом году. Высокий уровень обусловлен упреждающим накоплением запасов, в частности, заранее закупаются крепкие алкогольные напитки и вино, а также слабоалкогольные напитки. На цены в последней категории повышение повлияло минимально. В этот раз запасы начали делать раньше, в ожидании повышения ставок акциза и НСО в январе.
Ежемесячные платежи акцизов на топливо в основном повторяют прошлогоднюю динамику.
По сравнению с прошлым годом платежи снизились как в ноябре, так и за 11 месяцев в целом. Рост платежей сдерживается, в частности, оптовыми продажами дизельного топлива, на долю которого приходится десять процентов от общего объема продаж моторного топлива, и продажи которого к концу ноября упали почти на четверть.
На оптовые продажи особенно влияют секторы, использующие стационарные двигатели, а ослабление экономической ситуации в обрабатывающей промышленности оказывает прямое воздействие на оптовые продажи. Снижение розничных цен на моторное топливо, напротив, оказало положительное влияние на розничные продажи, однако в ноябре наблюдалось замедление темпов роста, что соответствовало устойчивому снижению цен.
В период с 2016 по 2019 годы трансграничные заправки значительно сократили поступления от акцизов на топливо, а с 2020 года наметилась тенденция к снижению объемов трансграничных заправок. В 2022 году трансграничные заправки сократились на 13,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной снижения объемов, помимо сокращения разницы в ценах, можно назвать общий экономический спад, а российская агрессия оказала серьезное влияние на торговлю и деловую уверенность, которая начала стремительно снижаться.
Трансграничные заправки осуществляются в транспортно-логистическом секторе уже давно. Так как пункты назначения находятся по всей Европе, НСО при заправке был возмещен во многих европейских странах. Однако на основании информации, полученной из деклараций, можно оценить объемы заправок, осуществляемых эстонскими компаниями в разных странах, и их изменение с течением времени.
Если в 2015 году на долю заправок в Латвии и Литве приходилось почти 9 процентов, или 7 миллионов литров, от всех трансграничных заправок, то пик заправок пришелся на 2018 год, когда на них пришлось 45 процентов, или 68 миллионов литров, от всех заправок. С точки зрения трансграничной торговли, наиболее важными для мониторинга являются Латвия и Литва, где после временного снижения ставок акциза на дизельное топливо мы наблюдаем значительное падение объемов.
В 2022 году объемы значительно снизились, составив 14 процентов, или 13 миллионов литров, от общего объема заправок в ЕС. Изменения за последний год, безусловно, в значительной степени связаны с падением объемов, и, к сожалению, нет повода ожидать, что снижение объемов заправок в Латвии и Литве окажет положительное влияние на статистику продаж в Эстонии.
Тем не менее значительно увеличился объем заправок эстонских компаний в Польше, что частично связано с транспортировкой военной и гуманитарной помощи в Украину, отметило Министерство финансов.