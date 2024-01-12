В ноябре государство собрало более миллиарда евро налогов

Ежемесячные платежи акцизов на топливо в основном повторяют прошлогоднюю динамику.

По сравнению с прошлым годом платежи снизились как в ноябре, так и за 11 месяцев в целом. Рост платежей сдерживается, в частности, оптовыми продажами дизельного топлива, на долю которого приходится десять процентов от общего объема продаж моторного топлива, и продажи которого к концу ноября упали почти на четверть.

На оптовые продажи особенно влияют секторы, использующие стационарные двигатели, а ослабление экономической ситуации в обрабатывающей промышленности оказывает прямое воздействие на оптовые продажи. Снижение розничных цен на моторное топливо, напротив, оказало положительное влияние на розничные продажи, однако в ноябре наблюдалось замедление темпов роста, что соответствовало устойчивому снижению цен.

В период с 2016 по 2019 годы трансграничные заправки значительно сократили поступления от акцизов на топливо, а с 2020 года наметилась тенденция к снижению объемов трансграничных заправок. В 2022 году трансграничные заправки сократились на 13,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной снижения объемов, помимо сокращения разницы в ценах, можно назвать общий экономический спад, а российская агрессия оказала серьезное влияние на торговлю и деловую уверенность, которая начала стремительно снижаться.