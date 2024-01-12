США и Британия нанесли удар по йеменским хуситам

Авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене, которые при поддержке Ирана в последние полтора месяца развернули охоту на торговые суда в Красном море.
Согласно заявлениям как самих хуситов, так и американских и британских источников, удары нанесены прежде всего по аэродромам, откуда, как полагает разведка союзников, запускались ракеты и дроны, а также по складам оружия и радарам.
По словам собеседников агентства Reuters в администрации США, удары нанесли самолеты, корабли и подводная лодка. CNN сообщила со ссылкой на анонимного представителя властей США, что применялись в том числе и крылатые ракеты Tomahawk.
Представители йеменских хуситов назвали несколько объектов, по которым США и Британия нанесли удары. Телекомпания CNN свела эти объекты в короткий список. В него вошли:
- Военная база Кахлан в провинции Саада
- Авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны
- Район аэропорта города Худайда на Красном море
- Аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена
- Аэродром города Аббс.
Военно-воздушные силы США объявили, что в ходе операции против йеменских хуситов в ночь на пятницу удары были нанесены более чем по 60 целям на 16 объектах: командным пунктам, складам оружия, производственным мощностям и радарам ПВО.
Британские Королевские воздушные силы объявили, что их самолеты нанесли удары по двум целям, и одной из них был аэродром возле Аббса. По данным разведки, с него хуситы запускали крылатые ракеты и дроны.
Второй целью был комплекс в Бани, с которого, по данным разведки, запускались разведывательные и ударные дроны.
В пресс-релизе воздушных сил Британии говорится, что в налете на Йемен участвовали четыре их самолета Typhoon, которые долетели с базы на Кипре с дозаправкой в воздухе. Удары они нанесли бомбами Paveway IV со спутниковым и лазерным наведением.
Союзники заявляют о самообороне
Сразу после ударов с заявлениями выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Байден сказал, что это был ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, и что США с союзниками без колебаний нанесут новые удары, если они понадобятся.
Риши Сунак заявил, что с точки зрения Британии удар по хуситам был самообороной.
«В последние месяцы хуситское ополчение провело ряд опасных и дестабилизирующих ситуацию атак на торговое судоходство в Красном море, создав угрозу для британских и других иностранных судов», - сказал Сунак.
«Поэтому мы вместе с Соединенными Штатами при невоенной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия в порядке самообороны», - заявил британский премьер.
Сунак заверил, что британские корабли продолжат патрулировать Красное море в составе миссии Operation Prosperity Guardian, охраняя торговые суда, и призвал хуситов прекратить нападения на них.
Страны коалиции, созданной для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, выступили с совместным заявлением по поводу удара США и Британии по хуситам, в котором подчеркнули, что считают этот удар законной самообороной.
В заявлении США и Британии, а также Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи, говорится, что удар по военным объектам хуситов был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом государств на индивидуальную и коллективную самооборону.
Согласно заявлению, удары были нанесены высокоточным оружием по тем средствам хуситов, при помощи которых они «угрожали мировой торговле и жизням иностранных моряков на одном из важнейших морских путей».
В дальнейшем, как заверяют страны, подписавшие заявление, они по-прежнему будут добиваться деэскалации и восстановления стабильности в Красном море.
Коалиция для защиты судоходства от хуситов была создана в декабре. Ее назвали Operation Prosperity Guardian — Операция «Хранитель процветания». В коалицию вошли 22 страны, но реальные средства против хуситов в виде кораблей на Красном море и авиации в регионе имеют только США и Британия. Позже прислать по одному фрегату пообещали еще Дания и Греция.
У США в регионе, помимо баз на территории нескольких стран, находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, у британцев - один эсминец в Красном море, один - с другой стороны Аравийского полуострова, и еще один идет в регион.
Воинственные заявления хуситов
«Все причастные заплатят за это. Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдете из региона, и мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Йемен сейчас преподает Британии и Америке урок на море», - написал в сети Х член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам.
Чуть позже Абдулсалам объявил, что хуситы нанесли ответные удары по кораблям США и Британии в Красном море. Подтверждений или опровержений со стороны союзников к утру пятницы еще не было.
«Все угрозы американцев и британцев нас не испугали и не испугают, и не заставят нас отказаться от исполнения нашего долга - поддержки наших братьев в Газе, - написал в соцсетях перед ударом другой член руководства хуситов Абдулкадер аль-Мортада. - Они, скорее, укрепят нашу веру и нашу уверенность в правильности нашей позиции и правоте нашего дела».
Хуситы, союзники Ирана, активизировались после начала войны Израиля с ХАМАС. Вначале они пытались запускать ракеты и дроны по Израилю, затем, с ноября, начали нападать на торговые суда.
Они заявляют, что таким образом борются с еврейским государством, но объектами их атак неоднократно оказывались суда, никакого отношения к Израилю не имеющие.
Ракеты и дроны хуситы получают от Ирана.
Россия после ударов по хуситам подала запрос о срочном заседании Совета безопасности ООН 12 января.
9 января хуситы попытались нанести удар по кораблям союзников в Красном море, запустив сразу более 20 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Все они были сбиты американскими и британскими кораблями и самолетами.
Это был уже 27-й удар хуситов по военным кораблям и торговым судам с 19 ноября. После него Лондон и Вашингтон объявили, что не исключают возможность нанесения ответного удара.
Хуситы контролируют северо-западные провинции Йемена, включая столицу Сану.
Удар по хуситам - дилемма для Запада
Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, США, Великобритания и их союзники стояли перед лицом трудного выбора: наносить ли удар по повстанцам-хуситам в Йемене.
С одной стороны, Запад проявил бы слабость, если ничего не предпринял бы, особенно после многочисленных предупреждений хуситам.
С другой стороны, есть риск, что в глазах Ближнего Востока Запад, решившись на такой удар, окончательно встанет на сторону Израиля в его конфликте с ХАМАС.
И тогда государства этого региона могут столкнуться с тем, что и без того высокая напряженность там выйдет на потенциально новый, опасный уровень.
При этом у некоторых обозревателей есть и сомнения в эффективности ударов по хуситам ракетами и бомбами.
«Хуситы уже несколько лет ведут войну с коалицией во главе с Саудовской Аравией, у них есть многолетний опыт укрывания своей техники от налетов саудовцев», - сказал в эфире Би-би-си бывший военный атташе США в Йемене Адам Клементс.