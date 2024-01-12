США и Британия нанесли удар по йеменским хуситам

В заявлении США и Британии, а также Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи, говорится, что удар по военным объектам хуситов был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом государств на индивидуальную и коллективную самооборону.

Согласно заявлению, удары были нанесены высокоточным оружием по тем средствам хуситов, при помощи которых они «угрожали мировой торговле и жизням иностранных моряков на одном из важнейших морских путей».

В дальнейшем, как заверяют страны, подписавшие заявление, они по-прежнему будут добиваться деэскалации и восстановления стабильности в Красном море.

Коалиция для защиты судоходства от хуситов была создана в декабре. Ее назвали Operation Prosperity Guardian — Операция «Хранитель процветания». В коалицию вошли 22 страны, но реальные средства против хуситов в виде кораблей на Красном море и авиации в регионе имеют только США и Британия. Позже прислать по одному фрегату пообещали еще Дания и Греция.

У США в регионе, помимо баз на территории нескольких стран, находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, у британцев - один эсминец в Красном море, один - с другой стороны Аравийского полуострова, и еще один идет в регион.

Воинственные заявления хуситов