По оценкам большинства западных аналитиков, валовой внутренний продукт России в прошлом году вырос примерно на пару процентов. Однако правитель страны Владимир Путин утверждает, что рост составил 3,5 процента.
Путин, вероятно, был весьма близок к истине в своих прогнозах, когда представлял цифры экономического роста на своей пресс-конференции в декабре прошлого года. По его словам, в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) России вырастет на 3,5 процента, что явно опередит Запад. Однако такой быстрый рост объясняется переходом страны к военной экономике, а не повышением уровня жизни населения.