Ведение войны способствует экономическому росту России

Путин, вероятно, был весьма близок к истине в своих прогнозах, когда представлял цифры экономического роста на своей пресс-конференции в декабре прошлого года. По его словам, в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) России вырастет на 3,5 процента, что явно опередит Запад. Однако такой быстрый рост объясняется переходом страны к военной экономике, а не повышением уровня жизни населения.

Санкции мало что сделали для замедления роста российской экономики, и в третьем квартале прошлого года экономика восточного соседа выросла на 5,5% в годовом исчислении, если верить официальной статистике. В прошлом году российская экономика сократилась только в первом квартале, когда ВВП упал на 1,8 процента, но во втором квартале он вырос почти на пять процентов.