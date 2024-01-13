Без Центристской партии, возглавляемой Михаилом Кылвартом, Таллинну будет намного проще реализовать свой потенциал и стать значительно привлекательнее с урбанистической точки зрения. Сейчас для этого открывается окно и социал-демократы должны собрать свою волю в кулак, чтобы этим окном воспользоваться, считает активист и блогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Центристы тормозят развитие Таллинна, ключ к позитивным изменениям – в руках соцдемов
Представители Центристской партии нам постоянно говорили, что внутри их дружного коллектива нет деления на крыло русских и крыло эстонцев, однако последние события показали, что СМИ были правы в этом отношении, и эстоноязычное крыло - с некоторыми исключениями - сейчас покидает центристов. Такие видные - теперь уже бывшие - центристы, как Таави Аас, Яанус Карилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Яак Ааб, Танель Кийк и прочие, уже перебежали в другие партии, оставив в центристской фракции Рийгикогу всего двух эстоноязычных политиков. При этом уход из этой партии Юри Ратаса - это всего лишь вопрос времени.
Юри, помимо работы в Рийгикогу, также занимает должность депутата Таллиннского городского собрания и его уход из рядов центристов, вне зависимости от того в какую партию он уйдет, повлияет на расклад сил в горсобрании, поскольку может появиться окно, позволяющее наконец свергнуть Центристскую партию с таллиннского трона. И только от социал-демократов сейчас зависит, воспользуются ли они этой возможностью, чтобы наконец по-настоящему реализовать свои обещания.
Бюрократия пустила глубокие корни
Проблема нынешней таллиннской коалиции заключается в том, что несмотря на наличие двух партий в городской управе, центристы продолжают играть в ней ключевую роль, отодвигая своих партнеров на дальний план. Совершенно не улучшает ситуацию то, что Центристская партия единовластно руководила городом на протяжении нескольких десятков лет и уже успела пустить корни внутри практически всей системы управления городом. За эти годы была сформирована огромная бюрократическая машина, из-за чего протолкнуть реально полезные для города идеи - или исправить уже принятые - становится непосильной задачей.
Лучший пример - это то, как раньше центристы держались за свои русские школы, сделав из образовательных учреждений заводы по производству сегрегации. Этот их интерес объясняется отчасти тем, что директора школ состояли в Центристской партии и, благодаря своей лояльности, удерживали за собой свои места. Вместо подготовки учителей, повышения их квалификации и обучению их эстонскому языку, центристы множили сегрегацию, и теперь, когда реформа образования и переход на эстонский язык обучения неминуемы, Михаил Кылварт винит государство в том, что оно якобы ставит палки в колеса мэрии своей реформой.
Про лояльность как метод отрицательного отбора хорошо говорит нынешняя ситуация в партии. Во фракции партии в Рийгикогу остаются люди, лояльные не Центристской партии, а лично Кылварту. Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин - яркий пример такого лоялиста, оправдывающего каждый чих Кылварта в своих соцсетях, размещающего с десяток постов в день о том, как все во всем неправы, кроме главы Центристской партии. То же самое относится к Алексею Ефграфову и к депутату Европарламента Яне Тоом, которые ценятся Кылвартом не столько за свои профессиональные качества, сколько за лояльность и схожие взгляды, находящиеся практически в одном шаге о то того, чтобы публично называться пророссийскими.
И это я не говорю про муниципальный уровень, где у партии есть свои известные личности такого рода. Хочу также напомнить, что есть еще один известный человек, для которого лояльность к себе важнее профессиональных навыков людей. В Кремле сидит такой человек. И Кылварт очень много вещей у него позаимствовал, начиная от образа мачо-спортсмена, заканчивая желанием все контролировать и привычкой давать размытые ответы на вполне конкретные вопросы.
Математика показывает наличие возможностей
При нынешнем кризисе Центристской партии в Таллиннском горсобрании появляется возможность создать коалицию без центристов и даже без EKRE. Благодаря тому, что из партии ушли Таави Аас, который теперь стал внефракционным депутатом, Танель Кийк и Андре Ханимяги, которые стали соцдемами, у центристов в горсобрании остается 33 места. Ханимяги сейчас замещает в горсобрании Ирина Антонюк, однако срок ее полномочий закончится с возвращением Ханимяги.
Если сложить количество мест у Партии реформ (16), «Ээсти 200» (6), социал-демократов (9) и «Отечества» (7), а также добавить беспартийного Ааса, получим 39 мест в горсобрании. Чтобы получилось 40, нужен хотя бы один человек, и Ратас может им стать. Возможно, раскол продолжится и из партии уйдет кто-нибудь еще, и положение возможной коалиции из четырех партий усилится.
Другой вопрос, согласятся ли социал-демократы на разрыв отношений с центристами. С одной стороны, Мадле Липпус отрицает такую возможность, уверяя, что соцдемов и так все устраивает, оставляя за скобками конфликт в Центристской партии и личности отдельных ее представителей. С другой стороны, Раймонд Кальюлайд уверен, что сейчас самое время свергнуть Центристскую партию.
То же самое предлагают сделать «Отечество», рефомисты и «Ээсти 200». Все выглядит так, что социал-демократы ждут лучшего для себя предложения, ибо партия получила много выгоды из развала центристов, получив в свои ряды мастодонтов политической арены Эстонии. Согласитесь, оправдание Липпус в виде новых детских садов и трамвайных линий выглядит не слишком обоснованно. Скорее всего, когда социал-демократы почувствуют уверенность в силе большой коалиции из четырех партий, они изменят свое решение.
Центристская партия уже не та, что в 2021 году
Кальюлайд в одном из своих последних интервью правильно подметил, что центристы - это уже не та партия, с которой был заключен коалиционный договор в 2021 году, и их ценности понемногу сдвигаются в сторону эдакого русскоцентризма, где Яне Тоом можно оказывать юридические услуги пророссийским Z-активистам, при этом ей все сходит с рук. Соцдемы говорят, что они категорически против сотрудничества с национал-консерваторами из EKRE. Готовы ли они будут продолжать сотрудничество с «ватниками» из Центристской партии?
Снос центристской монополии был бы полезным для города, ведь он позволит допустить к рулю реально крутых экспертов в теме городского планирования, как, например, Пяртеля Пеэтера-Пере, который имеет огромный опыт работы по развитию городских пространств в странах Скандинавии. В то же время уход центристов снимет клеймо «партии пуделей» с соцдемов, позволив их экспертам быстрее реализовать свои предвыборные планы без препятствий со стороны центристов. Все-таки несмотря на то, что соцдемы сейчас в столичной власти, большой центристский брат, я уверен, не дает им достаточно свободы.
Я сомневаюсь в том, что «Отечество» будет проблемой для либеральных партий, поскольку, например, в парламенте уже были различные комбинации из всех этих политических сил, и даже соцдемы были в коалиции с «отечественниками» в первом правительстве Ратаса, поэтому и тут возможно найти общий язык. На муниципальном уровне партии с разными взглядами в одной коалиции - это не такое уж и редкое явление. Что же до возможной преждевременности действий по демонтажу коалиции соцдемов и центристов, то, с моей точки зрения, чем быстрее центристы отойдут от власти, тем лучше.
Имидж Таллинна нуждается в улучшении
Центристская партия при Кылварте уже сейчас начинает наглядно представлять из себя то, о чем говорили про центристов многие годы - русскую партию со слабо выраженной идеологией, зато с креном в сторону восточного соседа. Сейчас эта партия находится во главе управы столицы Эстонии. Лидер этой партии сейчас возглавляет Таллинн.
На фоне других мэров балтийских столиц Кылварт смотрелся как белая ворона, и даже бывший мэр Риги Мартиньш Стакис намекал на «другой политический путь» Кылварта в контексте того же сноса памятников советским оккупантам. В этом плане все становится только хуже, и чем быстрее Кылварта заменят на посту мэра, тем лучше будет как для имиджа Таллинна, так и для его реального роста и развития как дружелюбного города ко всем слоям населения.