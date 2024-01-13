ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Центристы тормозят развитие Таллинна, ключ к позитивным изменениям – в руках соцдемов

Центристская партия уже не та, что в 2021 году

Кальюлайд в одном из своих последних интервью правильно подметил, что центристы - это уже не та партия, с которой был заключен коалиционный договор в 2021 году, и их ценности понемногу сдвигаются в сторону эдакого русскоцентризма, где Яне Тоом можно оказывать юридические услуги пророссийским Z-активистам, при этом ей все сходит с рук. Соцдемы говорят, что они категорически против сотрудничества с национал-консерваторами из EKRE. Готовы ли они будут продолжать сотрудничество с «ватниками» из Центристской партии?

Снос центристской монополии был бы полезным для города, ведь он позволит допустить к рулю реально крутых экспертов в теме городского планирования, как, например, Пяртеля Пеэтера-Пере, который имеет огромный опыт работы по развитию городских пространств в странах Скандинавии. В то же время уход центристов снимет клеймо «партии пуделей» с соцдемов, позволив их экспертам быстрее реализовать свои предвыборные планы без препятствий со стороны центристов. Все-таки несмотря на то, что соцдемы сейчас в столичной власти, большой центристский брат, я уверен, не дает им достаточно свободы.