«Я ехал по Тартускому шоссе, чтобы повернуть налево, на улицу Масина. Начал тормозить, а машина начала скользить. Я не смог повернуть и не хотел выехать на встречную полосу», - дрожащим голосом рассказал фотографу Elu24 Сийм, который попал в аварию из-за гололеда.

«Я надеялся, что смогу остановиться перед этим краем, но получилось так, что машина просто скатилась», - объяснил он, как машина оказалась на тротуаре.

«Я видел здесь много машин, оказавшихся в схожей ситуации, и кажется, что есть риск, что следующая машина въедет сюда вслед за мной», - размышлял он о скользких дорожных условиях.

Редакция также отправила запрос в полицию, но к моменту публикации статьи ответ не поступил.

Сегодня утром в Таллинне начался сильный снегопад. Полиция призывает водителей выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать дистанцию.