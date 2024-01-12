Суд прекратил дело в отношении Ауле и Валге о вывешивании в Таллинне флага ЭССР

Уездный суд аннулировал решение Департамента полиции и погранохраны Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры от 22 сентября прошлого года, согласно которому политик Яак Валге (EKRE) был оштрафован на 160 евро за нарушение общественного порядка, и за то же нарушение на ту же сумму был наказан и поэт Андрес Ауле.

Суд принял решение закрыть дело о правонарушении в отношении Валге и Ауле, поскольку в их действиях не выявлено признаков проступка.

Валге и Ауле обвинялись в том, что 22 июля прошлого года в 5.02 утра они вывесили флаг Эстонской ССР на флагштоке дома на улице Харью, 1 (так называемый «Дом писателей» - прим. ред) в центре Таллинна без разрешения владельца дома.

Согласно обвинению, такое действие нарушило общественный покой, поскольку, с точки зрения обывателя, обычно так не поступают. Кроме того, вывешивание флага Эстонской ССР в общественном месте также могло вызвать беспокойство у окружающих.

Решение уездного суда еще не вступило в силу и может быть оспорено в течение 30 дней в окружном суде.