Вера идет в ресторан ⟩ От Сааремаа до Нарвы: гастрономическая сеть индийского полиглота

Вообще рестораны в торговых центрах становятся все популярнее. Я точно знаю, что во многие заведения не просто забегают передохнуть от шопинга и перекусить абы чего, а приезжают специально, на конкретные блюда, а шопинг уже потом, на десерт, так сказать. Целая улица разнообразных ресторанчиков открыта в Kristiine keskus, популярен фуд-корт в Viru. А в T1 многие ходят вообще только на четвертый, ресторанный этаж.