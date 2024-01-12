Президент Украины Владимир Зеленский завершил многодневный марафон в странах Балтии в четверг в столице Латвии, Риге, куда он прибыл, так сказать, на одном дыхании из Таллинна в тот же день вечером. После официальных встреч с главами государств южных соседей Зеленский ненадолго появился перед журналистами в конце двенадцатичасового рабочего дня.
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POSTIMEES В РИГЕ ⟩ Зеленский завершил визит в страны Балтии, ответив на вопросы журналистов
Хотя пресс-секретарь администрации Зеленского Сергей Никифоров перед входом главы государства в зал Латвийского национального исторического музея извинился за то, что вместо запланированного часа придется ограничиться половиной времени, украинский лидер, несмотря на поздний вечер, сделал все возможное и не обращал внимание на время.