На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись автобус и грузовики

Из-за сложных дорожных условий произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Сегодня, 12 января, в 10:57 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Курена, где столкнулись автобус Lux Express и два грузовика.
Дорожные условия на месте аварии были очень скользкими, но что именно произошло, пока неизвестно. По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Герли Вахер, в результате происшествия никто не пострадал.
Водители были трезвы и имели водительские удостоверения.
На месте происшествия движение было затруднено, возникли пробки. Полиция регулировала движение.
Примерно в пяти километрах в сторону Пярну между Сауга и Нурме фургон съехал в кювет.
Дорожные условия плохие из-за сильного снегопада и метели. Дороги обледенели и покрыты снегом. Полиция рекомендует водителям выбирать скорость, соответствующую условиям дороги, и соблюдать дистанцию.
Дополнительную информацию о дорожных условиях можно найти на сайте www.tarktee.ee.