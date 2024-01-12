Ради Олимпиады трое российских фехтовальщиков решили получить гражданство США

Это решение было поддержано Олимпийским и Паралимпийским комитетами США, а также Ассоциацией фехтования США.

СМИ сообщают, что 25-летний Константин Лоханов является бывшим зятем главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Он уехал из России за день до вторжения в Украину, причем его жена, двукратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Софья Позднякова, отказалась от переезда в США. В результате супруги развелись.

Против Сергея и Виолетты Бида в России возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении военной части. Ранее МВД объявило их в розыск.