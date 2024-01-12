Проданная за 70 миллионов эстонская компания закрывает свой офис в Таллинне и сокращает персонал

Руководитель инженеров GrabCAD Райво Пятс пояснил, что эстонское подразделение закрывается из-за сложной конкуренции за рабочую силу в стране, за границей найти людей проще: «Было принято решение, что в Эстонии сложно конкурировать за рабочую силу, а само отделение маленькое – мы просто перенесем его в другую страну, и все».

По его словам, некоторые из нынешних сотрудников продолжат работать по договору, но большинство будут сокращены. В среднем в таллиннском отделении работало около 20 сотрудников. «Так как сложно бороться за сотрудников, их стало меньше в последнее время», – сказал Пятс, который не продолжит работу в GrabCAD.