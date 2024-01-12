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Проданная за 70 миллионов эстонская компания закрывает свой офис в Таллинне и сокращает персонал

Rus.Postimees
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Касса страхования от безработицы. Фото иллюстративное.
Касса страхования от безработицы. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Основанная эстонцами одна из крупнейших в мире инженерных платформ GrabCAD закрывает свой офис в Таллинне и сокращает сотрудников, сообщают «Деловые ведомости».

Руководитель инженеров GrabCAD Райво Пятс пояснил, что эстонское подразделение закрывается из-за сложной конкуренции за рабочую силу в стране, за границей найти людей проще: «Было принято решение, что в Эстонии сложно конкурировать за рабочую силу, а само отделение маленькое – мы просто перенесем его в другую страну, и все».

По его словам, некоторые из нынешних сотрудников продолжат работать по договору, но большинство будут сокращены. В среднем в таллиннском отделении работало около 20 сотрудников. «Так как сложно бороться за сотрудников, их стало меньше в последнее время», – сказал Пятс, который не продолжит работу в GrabCAD.

Компания сообщила Кассе по безработице, что из-за реорганизации работы сокращает 13 сотрудников.

Подробнее читайте на портале dv.ee.

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