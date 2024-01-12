Счастье любит тишину ⟩ Таллинн приступит к систематическому сокращению шума

Таллиннская горуправа утвердила исходное задание по составлению программы на 2024-2028 годы, направленной на сокращение шума в Таллинне. Программа деятельности поддерживает стратегию развития «Таллинн 2035» и городскую программу мобильности, ее целью является ограничение шума окружающей среды на территории города - прежде всего вызванного транспортом и производственными работами.
«Вне сомнений шум вреден для здоровья, мы должны приложить усилия, чтобы сократить его в городской среде. И все же мы не занимаемся поисками волшебной палочки, потому что убеждены, что эффективные методы всегда являются комплексными. Мы сосредоточимся прежде всего на сферах мобильности и городского планирования, в которых можно принять важные и ощутимые изменения, как в короткой, так и в более продолжительной перспективе», - пояснил вице-мэр Владимир Свет.
«Одним из примеров практичного направления деятельности является снижение допустимой скорости транспортных средств, эта мера уже применяется во многих местах в городе. Также все реже предпочтение отдается шумным средствам общественного транспорта, это способствует формированию более тихой и бережливой городской среды», - добавил он.
Обязательство по составлению программы деятельности по сокращению шума от окружающей среды в Таллинне на 2024-2028 гг. следует из Европейской директивы и законе о защите атмосферного воздуха. Согласно директиве, шумом от окружающей среды является нежелательный или вредный распространяющийся звук, источником которого является человек и его деятельность, включая работу транспортных средств, дорожное, железнодорожное и авиационное движение, а также, например, вызванный работой какого-либо производства шум.
Создаваемая программа деятельности по сокращению шума в окружающей среде включает как анализ существующей проблемы шумового загрязнения, так и описание желаемого положения, а также приводит возможные источники финансирования инвестиций и приоритеты. Документ, который будет составлен летом этого года, устанавливает конкретные шаги и измерения для достижения стратегических целей.
При составлении документа учитываются общемировые цели экономичного развития, Европейское зеленое соглашение, стратегия «Эстония 2035», предписания государственного документа по развитию «Программа развития сферы окружающей среды 2023», а также «Программа развития транспорта и мобильности на 2021-2035 гг.». Кроме того, при составлении программы учитываются Таллиннские документы по развитию: стратегия развития «Таллинн 2035», «Климатически нейтральный Таллинн. Таллиннская программа бережной энергетической экономики и адаптации к климатическим изменениям до 2030 г.», «Программа устойчивой городской мобильности 2035», а также находящийся на стадии составления документ «Цифровой Таллинн» и программа развития сферы охраны окружающей среды.
В программе будут созданы связи с другими городскими сферами деятельности, программами и направлениями, а также будет описываться, как программа деятельности поддерживает реализацию целей других сфер. Программа деятельности «Меньше шума» в рамках стратегии развития «Таллинн 2035» способствует реализации целей в области охраны окружающей среды, включая сохранение природного разнообразия и благоприятной для здоровья городской среды, которая предлагает такие природные блага как питание, питьевая вода, опыление растений, предотвращение наводнений, регуляция климата и прочее.
Это обеспечит высокое качество жизни горожан и их удовлетворенность. Исходя из поставленных целей жители Таллинна и его гости смогут, не покидая города, проводить время у моря, озер, рек, а также посещать леса, разнообразные луга и болотные сообщества.
Составлением и реализацией программы руководит Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с Таллиннским центром стратегического управления, к процессу подключен целый ряд учреждений и групп интересов, включая предприятия, деятельность которых сопровождается значительным шумом. Для организации вовлечения и выявления подходящих методов и графика будет разработана программа по вовлечению.
Проект программы деятельности будет опубликован на сайте Таллинна, при составлении проекта программы по возможности будут учитываться также поступившие предложения.