Счастье любит тишину ⟩ Таллинн приступит к систематическому сокращению шума

«Вне сомнений шум вреден для здоровья, мы должны приложить усилия, чтобы сократить его в городской среде. И все же мы не занимаемся поисками волшебной палочки, потому что убеждены, что эффективные методы всегда являются комплексными. Мы сосредоточимся прежде всего на сферах мобильности и городского планирования, в которых можно принять важные и ощутимые изменения, как в короткой, так и в более продолжительной перспективе», - пояснил вице-мэр Владимир Свет.

«Одним из примеров практичного направления деятельности является снижение допустимой скорости транспортных средств, эта мера уже применяется во многих местах в городе. Также все реже предпочтение отдается шумным средствам общественного транспорта, это способствует формированию более тихой и бережливой городской среды», - добавил он.

Обязательство по составлению программы деятельности по сокращению шума от окружающей среды в Таллинне на 2024-2028 гг. следует из Европейской директивы и законе о защите атмосферного воздуха. Согласно директиве, шумом от окружающей среды является нежелательный или вредный распространяющийся звук, источником которого является человек и его деятельность, включая работу транспортных средств, дорожное, железнодорожное и авиационное движение, а также, например, вызванный работой какого-либо производства шум.