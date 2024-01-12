МНЕНИЕ ⟩ Человек, способный наполнить роль героя содержанием

Вот что делает Зеленского особенным как мирового лидера: история, возможно, вынудила его исполнять роль, которую он не выбирал и даже не хотел, но он на самом деле исполняет эту непомерно требовательную и большую роль как человек, а не просто разыгрывает ее. В то же время он, исполняя роль президента, способен изолировать в своем поведении свои внутреннее смятение и напряжение.

Ведь президент Украины проспал начало войны. Именно он скорее пытался успокоить мировую общественность, а также Украину. Поэтому решение Путина осуществить сумасшедшую нападение всё же повлияло на него особенно сильно.

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В недавно опубликованной старшим корреспондентом журнала TIME Саймоном Шустером биографии жена Зеленского Елена описывает, что накануне войны у них был обычный семейный вечер, дети делали уроки и все вместе смотрели телевизор. Хотя Владимир был напряжен и немного рассеян, он старался скрыть в шутках свое напряжение по поводу начала или не начала войны.

Чтобы суметь так быстро мобилизоваться после совершенной ошибки и своим настроем вселить уверенность в своих союзников и народ, требуется необычайно большая душа, в которой угрызения политической совести и парализованность ошибкой просто исчезают, освобождая место для того, что важно.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в Таллинне в 22:00 в среду вечером, президента встретил почетный караул в аэропорту. Фото: Ээро Вабамяги