МНЕНИЕ ⟩ Человек, способный наполнить роль героя содержанием

За последние два года мы создали себе героя в лице Владимира Зеленского. Этот образ лишь частично является глянцевой картинкой, в широком смысле образ героя оправдан.
Вот что делает Зеленского особенным как мирового лидера: история, возможно, вынудила его исполнять роль, которую он не выбирал и даже не хотел, но он на самом деле исполняет эту непомерно требовательную и большую роль как человек, а не просто разыгрывает ее. В то же время он, исполняя роль президента, способен изолировать в своем поведении свои внутреннее смятение и напряжение.
Ведь президент Украины проспал начало войны. Именно он скорее пытался успокоить мировую общественность, а также Украину. Поэтому решение Путина осуществить сумасшедшую нападение всё же повлияло на него особенно сильно.
В недавно опубликованной старшим корреспондентом журнала TIME Саймоном Шустером биографии жена Зеленского Елена описывает, что накануне войны у них был обычный семейный вечер, дети делали уроки и все вместе смотрели телевизор. Хотя Владимир был напряжен и немного рассеян, он старался скрыть в шутках свое напряжение по поводу начала или не начала войны.
Чтобы суметь так быстро мобилизоваться после совершенной ошибки и своим настроем вселить уверенность в своих союзников и народ, требуется необычайно большая душа, в которой угрызения политической совести и парализованность ошибкой просто исчезают, освобождая место для того, что важно.
Умение проводить важные различия стало еще одной сверхспособностью украинского президента. Слушая его речь перед Рийгикогу, мы убедились, что в качестве военного семантика он, если понадобится, способен на проведение тонких различий. Министерство обороны уже некоторое время дарит в качестве вдохновляющего сувенира свитшоты с надписью «воля к обороне» (kaitsetahe). Теперь премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) подарила свитшот президенту, который он не постеснялся надеть для выступления перед Рийгикогу. Зеленскому даже удалось включить это эстонское слово в свою речь, предложив вместо него «волю к победе» Украины.
Мы по-прежнему преуменьшаем необходимость в опасной ситуации серьезно поразить противника
Зеленский, вероятно, не осознавал, что его буквоедство затронуло одно из самых чувствительных мест оборонного этоса Эстонии. Мало защищаться, надо бороться и побеждать, необходимо повергнуть противника, если он не понимает по-другому. В Эстонии воинственность считалась агрессивным пафосом, несовместимым с государственной обороной. Мы по-прежнему преуменьшаем необходимость в опасной ситуации серьезно поразить противника. На его же собственной территории. Там, где ему это будет действительно больно.
Конечно, обидно, что Зеленский находится лишь на полпути к нарушению западных табу в отношении России спустя два года после начала полномасштабной войны. Рекомендую Минобороны разместить заказ на свитшоты с надписью «воля к победе» хотя бы для того, чтобы показать, что послание Зеленского до нас дошло.
За идеализацией героя обычно очень скоро следует разочарование. Уникальность Зеленского заключалась не только в бесстрашных решениях, которыми он завоевал восхищение своих союзников, но и в его способности последовательно сохранять эту поддержку и мотивацию на высоком уровне.
Чтобы сохранить доверие, Зеленский не боялся идти на жертвы – будь то, например, замена министра обороны, который не поспевал поддерживать соответствующий ожиданиям союзников темп при обуздании коррупции, и серьезных усилиях по борьбе с этим социальной раковой опухолью. Эти решения дались нелегко.
Не все способы мотивации союзников Украины приходятся им по нраву. Если вы спросите, что может действовать на нервы президенту Эстонии Алару Карису в связи с Украиной, то, пожалуй, разговоры Украины о том, что страны Балтии и Молдова будут следующими, если Украина проиграет.
Глава государства Украины упомянул о такой возможности в среду в Литве, но на встречах в Эстонии эта тема не была поднята.
Раймонд Кальюлайд (Социал-Демократическая партия), член Комиссии Рийгикогу по государственной обороне, утром в день визита Зеленского в Эстонию написал в коммуникационной платформе X в ответ соответствующее заявление бывшего посла Украины о том, что «подобные «анализы» и запугивание скорее нечто из раздела фантастики», поскольку мнения западных разведывательных сообществ о том, нападет ли Путин на Украину, сильно разошлись. «Никто не знает наверняка, что ближайшее окружение Путина может сделать дальше», – пишет Кальюлайд.
Зеленский проповедует пробуждение, потому что он говорит о своем собственном опыте
Эстония и должна сохранять спокойствие, оценивая существующие угрозы, но именно по причине, названной Кальюлайдом, мы должны быть готовы ко всему в ближайшие десятилетия. Зеленский проповедует пробуждение, потому что он говорит о своем собственном опыте. В неспокойные и нестабильные времена страны всегда должны быть готовы к заметному ухудшению ситуации.
Осанка Зеленского по-прежнему хороша. Зеленский выглядел ярко и не проявлял никаких признаков того, что готов сдаться или уйти в отставку. Полагаю, что подобные наблюдения можно найти и в заметках, сделанных в Офисе Президента Украины в Эстонии о наших лицах, принимающих решения. И как знать, может быть, именно такие взаимные небольшие наблюдения и признания окажутся в ретроспективе самым ценным, что было в этом визите.
Конечно, свитшот был не единственным подарком, который от Эстонии был передан Украине. Зеленский был впечатлен инициативой Эстонии о выделении 0,25 процента валового внутреннего продукта, с помощью которой призывают к формированию долгосрочного минимального финансирования для поддержки Украины, а также недавним решением кабинета министров передавать Украине по 0,25 процента ВВП Эстонии в течение следующих четырех лет, чтобы та могла выиграть войну.
В ходе встреч Зеленский попросил у Эстонию ПВО, потому что в Украине сейчас с этим сложности. Как написал в декабре один из самых авторитетных аналитиков войны в Украине, американский Институт изучения войны, полное завоевание Украины все еще не исключено.
Зеленский смягчился после того, как ему объяснили, что орден предназначается не ему лично, а украинскому военнослужащему
«Мне нужно оружие, а не ордена», – сперва сказал президент Зеленский президенту Карису, когда услышал о намерении наградить его высшим военным орденом Эстонии – Орден Орлиного креста 1-й степени с мечами. Зеленский смягчился после того, как ему объяснили, что приказ предназначался не ему лично, а украинскому военнослужащему.
Судя по всему, ни один из президентов был бы не против, если бы эта медаль была вручена всем, кто боролся за свободу в Украине, в том числе выходцам из Эстонии, и тем, кто погиб в Украине.
Героям слава!