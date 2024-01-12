Пт, 12.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ Лошадь, живущая в Тарту, поставила на уши защитников животных

Кристофер Сеэма
, репортер
Copy
Хотя участок по адресу Пуйестеэ, 4а, где живет жеребец Хермон, находится всего в нескольких метрах от улицы с оживленным движением, по словам владельца, конь прекрасно себя чувствует в шуме дорожного движения.
Хотя участок по адресу Пуйестеэ, 4а, где живет жеребец Хермон, находится всего в нескольких метрах от улицы с оживленным движением, по словам владельца, конь прекрасно себя чувствует в шуме дорожного движения. Фото: Sille Annuk / Tartu Postimees

Жеребец Хермон последние полтора месяца живет во дворе дома на оживленной улице Пуйестеэ в Тарту.

После того как трехлетний Хермон, новый житель улицы Пуйестеэ, впервые привлек к себе внимание общественности, к его владельцу Тыну Мяги обратились многие друзья животных, которые считают, что город – не лучшее место для жизни лошади.

Деятель общественной жизни

«Многих любителей животных поставило на уши убеждение, будто лошадям и не разрешается жить в городе. Люди даже приходят для того, чтобы поговорить со мной об этом через забор», – рассказал владелец жеребца Тыну Мяги.

На его действия была подана жалоба в группу спасения животных, где, по словам Мяги, началось страшное нытье.

«Первыми отреагировали в Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте, который осуществляет надзор за крупным скотом, – сказал Мяги. – К счастью, нашелся очень разумный человек, с которым я все обсудил. Официально все правильно. Здесь не о чем беспокоиться».

Владелец Хермона планирует в будущем использовать лошадь для работы в городе, но не раньше, чем она достаточно привыкнет к городской жизни и пройдет дрессировку.

«План таков, что лошадь сама будет зарабатывать себе на еду и жилье. В будущем вы обязательно увидите нас в городе Тарту», ​​– пообещал Мяги.

Не приносите свою еду

Бизнес-планы на жеребца велики, однажды Мяги хочет запустить конку. Хотя это, по-видимому, и займет немалое количество времени, первые шаги к получению дохода с помощью лошади уже сделаны.

«Вы можете заплатить один евро, чтобы предложить лошади морковку, и два евро за селфи. Я не проверяю, все ли вносят деньги, но за время праздников я собрал таким образом тридцать евро», – рассказал Мяги, владелец городской лошади.

За то, чтобы угостить лошадь морковкой, можно заплатить евро, селфи стоит вдвое дороже.
За то, чтобы угостить лошадь морковкой, можно заплатить евро, селфи стоит вдвое дороже. Фото: Лии Раннику

Идея собирать деньги за возможность угостить лошадь возникла не на пустом месте. А именно, обнаружилась проблема с морковью для кормления Хермона, которая лежала в повешенной на заборе коробке: некоторые люди решали бросить всю морковь лошади сразу. Поэтому Мяги решил установить символическую цену за морковь в один евро. После этого проблема, похоже, исчезла.

«Хермон – исключительно травоядное животное, поэтому вам не следует приносить с собой никакой еды», – настойчиво убеждает интересующихся хозяин лошади.

У Хермона также есть собственная страница в Facebook, где вы можете следить за его деятельностью.

Видео:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх