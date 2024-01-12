ВИДЕО ⟩ Лошадь, живущая в Тарту, поставила на уши защитников животных

После того как трехлетний Хермон, новый житель улицы Пуйестеэ, впервые привлек к себе внимание общественности, к его владельцу Тыну Мяги обратились многие друзья животных, которые считают, что город – не лучшее место для жизни лошади.

Деятель общественной жизни

«Многих любителей животных поставило на уши убеждение, будто лошадям и не разрешается жить в городе. Люди даже приходят для того, чтобы поговорить со мной об этом через забор», – рассказал владелец жеребца Тыну Мяги.

На его действия была подана жалоба в группу спасения животных, где, по словам Мяги, началось страшное нытье.

«Первыми отреагировали в Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте, который осуществляет надзор за крупным скотом, – сказал Мяги. – К счастью, нашелся очень разумный человек, с которым я все обсудил. Официально все правильно. Здесь не о чем беспокоиться».

Владелец Хермона планирует в будущем использовать лошадь для работы в городе, но не раньше, чем она достаточно привыкнет к городской жизни и пройдет дрессировку.

«План таков, что лошадь сама будет зарабатывать себе на еду и жилье. В будущем вы обязательно увидите нас в городе Тарту», ​​– пообещал Мяги.

Не приносите свою еду

Бизнес-планы на жеребца велики, однажды Мяги хочет запустить конку. Хотя это, по-видимому, и займет немалое количество времени, первые шаги к получению дохода с помощью лошади уже сделаны.

«Вы можете заплатить один евро, чтобы предложить лошади морковку, и два евро за селфи. Я не проверяю, все ли вносят деньги, но за время праздников я собрал таким образом тридцать евро», – рассказал Мяги, владелец городской лошади.

За то, чтобы угостить лошадь морковкой, можно заплатить евро, селфи стоит вдвое дороже. Фото: Лии Раннику

Идея собирать деньги за возможность угостить лошадь возникла не на пустом месте. А именно, обнаружилась проблема с морковью для кормления Хермона, которая лежала в повешенной на заборе коробке: некоторые люди решали бросить всю морковь лошади сразу. Поэтому Мяги решил установить символическую цену за морковь в один евро. После этого проблема, похоже, исчезла.

«Хермон – исключительно травоядное животное, поэтому вам не следует приносить с собой никакой еды», – настойчиво убеждает интересующихся хозяин лошади.

У Хермона также есть собственная страница в Facebook, где вы можете следить за его деятельностью.

Видео: