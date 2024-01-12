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Китайские компании поделили между собой российский авторынок

rus.postimees.ee Кая Коовит
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Geely Atlas.
Geely Atlas. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В 2023 году в России было продано более 1,1 млн новых автомобилей. И только Lada смогла превзойти китайские марки Haval, Chery и Geely. Китайские производители построили амбициозные планы на этот год на российском рынке, но, по мнению экспертов восточного соседа, несмотря на рост рыночного спроса, им придется упорно бороться за покупателя, пишет «Газета.Ru».

В прошлом году российский авторынок с учетом параллельного импорта (товары ввозятся в страну без разрешения производителя - прим. ред.) вырос на 58 процентов, было зарегистрировано 1,13 миллиона новых автомобилей.

АвтоВАЗ является лидером рынка восточного соседа, реализовав 352,5 тысячи автомобилей, или на 87 процентов больше, чем годом ранее. За ним следуют китайские Haval и Chery, которые продали 119 000 и 118 000 автомобилей соответственно. По сравнению с 2022 годом продажи Haval выросли более чем в три с половиной раза. Продажи Chery утроились.

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