Китайские компании поделили между собой российский авторынок

В 2023 году в России было продано более 1,1 млн новых автомобилей. И только Lada смогла превзойти китайские марки Haval, Chery и Geely. Китайские производители построили амбициозные планы на этот год на российском рынке, но, по мнению экспертов восточного соседа, несмотря на рост рыночного спроса, им придется упорно бороться за покупателя, пишет «Газета.Ru».