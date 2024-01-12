ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Эстонская пара фигуристов прошла в произвольную программу!

В Каунасе продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодняшний день открыли соревнования танцевальных пар, среди которых выступили и представители Эстонии: Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко.
Конкуренция в этом виде фигурного катания очень жесткая: на лед выйдут 33 пары, из которых в произвольный танец выйдет лишь 20 дуэтов.
Мазинг и Гайдаенко набрали за свой прокат 61,38 балла и обеспечили себе место в произвольной программе.
После ритм-танца стартует мужская произвольная программа, в которой серьезным претендентом на медаль является эстонский фигурист Александр Селевко.