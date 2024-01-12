Эстонская пара фигуристов прошла в произвольную программу!

Конкуренция в этом виде фигурного катания очень жесткая: на лед выйдут 33 пары, из которых в произвольный танец выйдет лишь 20 дуэтов.

Мазинг и Гайдаенко набрали за свой прокат 61,38 балла и обеспечили себе место в произвольной программе.

После ритм-танца стартует мужская произвольная программа, в которой серьезным претендентом на медаль является эстонский фигурист Александр Селевко.