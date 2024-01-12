Всемирно известного дирижера обвиняют в сексуализированном преступлении против ребенка

«70-летний Ян Латам-Кениг был арестован на лондонском вокзале "Виктория" в среду, 10 января», - говорится в сообщении полиции.

«На следующий день ему было предъявлено обвинение в организации, пособничестве и подстрекательстве к сексуализированному преступлению с участием ребенка», - добавили в полиции. Латам-Кениг должен предстать перед судом в Лондоне сегодня.

Латам-Кениг был первым дирижером британского происхождения, ставшим художественным руководителем российского оперного театра. В 2020 году он был награжден кавалером Ордена Британской империи (ОБИ) за содействие культурным связям между Великобританией и Россией.

Во время своего пребывания в «Новой Опере» в Москве он поставил, помимо прочего, «Тристана и Изольду» Рихарда Вагнера.