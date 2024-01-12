ГАЛЕРЕЯ ⟩ Цепное ДТП: столкнулись пять автомобилей, два человека получили серьезные травмы

Сегодня около трех часов дня недалеко от Камбья, Тартумаа, на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек, двое из них получили серьезные травмы.
Пять легковых автомобилей столкнулись друг с другом в деревне Паали рядом с Камбья. Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу пятерых пострадавших, двое из них получили серьезные травмы.
Сейчас, несомненно, следует избегать этого участка дороги, поскольку авария остановила движение на несколько километров. Кроме того, дорога очень скользкая.