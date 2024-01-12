ГАЛЕРЕЯ ⟩ Цепное ДТП: столкнулись пять автомобилей, два человека получили серьезные травмы

Сегодня около трех часов дня недалеко от Камбья, Тартумаа, на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек, двое из них получили серьезные травмы.