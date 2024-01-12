Успешный ресторан в центре города был вынужден закрыться, чтобы освободить место для казино

Ресторан Entri, работающий в центре Тарту уже более четверти века, на прошлой неделе закрылся, и сотрудников тоже придется уволить. Вместо заведения общественного питания теперь будет казино.
Ресторан Entri, сначала открывшийся в здании бывшего Hansakeskus на улице Рийа в самом центре города, затем переехавший в цокольный этаж отеля London, а последние десять лет находившийся посреди Тарту в торговом центре, ныне называемом Kesklinna Keskus, больше не работает.
Лучшее предложение
Многие жители Тарту задаются вопросом, не обанкротился ли Entri. «С экономической точки зрения у Entri все очень хорошо, просто работать больше негде», – ответила Пильви Юус, владелица ресторана Entri. «Нельзя сказать, чтобы что-то случилось, просто срок аренды закончился, и мы не смогли найти новое место», – уточнила она.
Срок договора об аренде ресторана закончился в октябре прошлого года, но окончательно пришлось съехать сейчас, в январе. Пильви Юус сообщила, что Kesklinna Keskus, принадлежащий группе Estiko, не заинтересован в продлении аренды. «Они сразу сказали, что не видят возможности продления контракта с нами», – сказала она.
Владелица Entri поняла, что нашелся новый арендатор, вероятно, заплативший за помещение гораздо большую плату.
Управляющая Kesklinna Keskus Катрин Клейн сообщила о подписании договора с Olympic Casino, которое займет бывшие помещения ресторана Entri, ресторана быстрого питания Fasters и помещение, занимавшееся Sushi King. Всего в свое распоряжении казино получит более шестисот квадратных метров в торговом центре.
«В будущем казино станет частью Kesklinna Keskus, но будет, так сказать, обособленным арендатором, то есть вход в него будет только с улицы Юликоли», – рассказала управляющая торгового центра Катрин Клейн. По первоначальному плану казино откроется в мае.
Управляющая торговым центром добавила, что до истечения срока аренды Entri помещением интересовались несколько предприятий. «У каждого была возможность подать заявку, и было выбрано казино», – сказала она.
Нет помещений
Инвентарь ресторана Entri в настоящее время хранится на складе. Управляющая рестораном Пилви Юус несколько месяцев искала новое помещение, но безуспешно.
В Entri работала дюжина человек. В настоящее время в компании еще есть сотрудники, но видно, что выхода из увольнений нет. «Я сообщила работникам и кассе по безработице, что проведу коллективное сокращение», – сказала Юус.
Работники восприняли уведомление о сокращении печально, но спокойно. «Мы расстаемся друзьями, но расстаемся с болью, было много слез, и я, и сотрудники сожалеем обо всем этом», – сказала Юус. Сотрудники сказали ей, что, если ресторан найдет подходящее место аренду, они ждут приглашения обратно на работу. «Я просмотрела все возможные порталы, но пока не нашла подходящего места, – сказала Юус. – Если где-нибудь в Тарту найдется владелец недвижимости, у которого есть подходящее помещение для нашего ресторана, я открыта для предложений».
Помимо помещений Entri, казино также займет помещения заведений питания Sushi King и Fasters. Sushi King продолжит работать в том же здании, но в другом месте. Fasters не ищет замену помещению в центре города, компания продолжит работать в одном заведении питания в Тарту, которое находится на улице Выру.