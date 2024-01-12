Успешный ресторан в центре города был вынужден закрыться, чтобы освободить место для казино

Управляющая торговым центром добавила, что до истечения срока аренды Entri помещением интересовались несколько предприятий. «У каждого была возможность подать заявку, и было выбрано казино», – сказала она.

Нет помещений

Инвентарь ресторана Entri в настоящее время хранится на складе. Управляющая рестораном Пилви Юус несколько месяцев искала новое помещение, но безуспешно.

В Entri работала дюжина человек. В настоящее время в компании еще есть сотрудники, но видно, что выхода из увольнений нет. «Я сообщила работникам и кассе по безработице, что проведу коллективное сокращение», – сказала Юус.

Работники восприняли уведомление о сокращении печально, но спокойно. «Мы расстаемся друзьями, но расстаемся с болью, было много слез, и я, и сотрудники сожалеем обо всем этом», – сказала Юус. Сотрудники сказали ей, что, если ресторан найдет подходящее место аренду, они ждут приглашения обратно на работу. «Я просмотрела все возможные порталы, но пока не нашла подходящего места, – сказала Юус. – Если где-нибудь в Тарту найдется владелец недвижимости, у которого есть подходящее помещение для нашего ресторана, я открыта для предложений».

Помимо помещений Entri, казино также займет помещения заведений питания Sushi King и Fasters. Sushi King продолжит работать в том же здании, но в другом месте. Fasters не ищет замену помещению в центре города, компания продолжит работать в одном заведении питания в Тарту, которое находится на улице Выру.