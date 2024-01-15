П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ Михаил Кылварт и идеальный мир, или воды Селигера въедаются в тело намертво

Идеального мира не существует, но ничто не мешает о нем фантазировать. Писатель П. И. Филимонов призывает представить идеальный мир в отдельно взятой Эстонии, и пытается обрисовать, какой могла бы быть роль в таком мире и у многих избирателей Центристской партии, и у некоторых ее ведущих политиков.
Очень жаль, что мы не живем в идеальном мире. Жаль по многим причинам, самого прозаического свойства, и личным, и общественным. Войны бы вообще ни разу не было - это если в глобальном смысле. Люди были бы адекватнее. Книжки продавались бы стотысячными тиражами. Но даже если предположить, что пусть вот так, пусть вот за пределами Эстонии все идет, как идет - раз уж так получается, и мы, к сожалению, ничего изменить не можем, хотелось бы, чтобы хотя бы тут у нас внутри был бы идеальный мир. Чтобы все было правильно и по феншую.
Хотя нет, и так не сработает. В таком случае не существовало бы партий вроде EKRE, евродепутатов вроде госпожи Тоом, а политики, подобные господину Чаплыгину, выступали бы за деньги с оскорблениями публики, - есть такой жанр, условно называемый «хамским стендапом» (термин я беззастенчиво своровал). Ну и много чего еще не было бы, а многое что другое было бы по-другому.
Давайте я расскажу вам про мир, где идеальным является один его малюсенький сегмент. Самый невероятный сегмент, который только можно представить. В том смысле, что этот сегмент - он вполне себе существует, но состояние его обычное, без изменений, стандартно-рабочее, то есть требующее либо терпения, либо, в случаях продвинутых пользователей, игнорирования. В этом мире в Эстонии есть идеальные русскоязычные сторонники Центристской партии.
Ладно, я никого не хочу обижать (хотя, скорее всего, уже обидел). Это, конечно, мой идеальный мир, исключительно в моем представлении, которое я, как гражданин демократической страны и вообще всячески толерантный человек, никому не хочу навязывать. Но тем не менее, я все равно на этот счет пофантазирую.
Так вот. Если бы избиратели стремительно теряющей полимеры Центристской партии Эстонии были бы идеальными, они бы сейчас думали примерно вот как. Они бы думали, что ну хорошо, ну пускай раньше они голосовали за эту партию, потому что за нее голосовали их отцы, деды и прадеды, потому что Эдгар был их всем, потому что так исторически сложилось, что левая, но более-менее неоголтелая часть русскоязычных избирателей выбирала партию с зелененькой буквой «К» на этикетке, но времена меняются. Времена меняются, даже в этом идеальном мире, и такое время перемен как раз и наступило.
Эти идеальные избиратели как раз за это время подучили бы эстонский, может быть, почитали бы (если они уж такие идеальные) предвыборные программы различных партий, и наконец-то осознали бы, что голосование по национальному признаку - штука довольно маргинальная и не очень продуктивная. Они бы подумали-подумали и распределили бы свои симпатии между самыми разными элементами политического спектра страны. По всей видимости, примерно равномерно усилив бы более-менее все политические силы, за исключением EKRE (повторюсь, речь идет об идеальном мире).
Более того, в этом самом идеальном мире, в мире, всего один участок которого является идеалом, и сам Михаил Кылварт, глядишь, и понял бы, что есть какие-то грани, которые не стоит переходить, что бывают моменты, когда фарш невозможно провернуть назад, а воды Селигера въедаются в тело намертво.
Не знаю, что бы он при этом делал - чужая душа, известное дело, потомки, но вдруг он бы не цеплялся так уж усиленно за свою политическую карьеру. Я вот слышал, что он когда-то был неплохим бизнесменом. Ну или там детей можно учить разным восточным единоборствам. Платят, конечно, так себе, но что-то мне подсказывает, что необходимая подушка у него накоплена.