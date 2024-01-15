П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ Михаил Кылварт и идеальный мир, или воды Селигера въедаются в тело намертво

Очень жаль, что мы не живем в идеальном мире. Жаль по многим причинам, самого прозаического свойства, и личным, и общественным. Войны бы вообще ни разу не было - это если в глобальном смысле. Люди были бы адекватнее. Книжки продавались бы стотысячными тиражами. Но даже если предположить, что пусть вот так, пусть вот за пределами Эстонии все идет, как идет - раз уж так получается, и мы, к сожалению, ничего изменить не можем, хотелось бы, чтобы хотя бы тут у нас внутри был бы идеальный мир. Чтобы все было правильно и по феншую.

Хотя нет, и так не сработает. В таком случае не существовало бы партий вроде EKRE, евродепутатов вроде госпожи Тоом, а политики, подобные господину Чаплыгину, выступали бы за деньги с оскорблениями публики, - есть такой жанр, условно называемый «хамским стендапом» (термин я беззастенчиво своровал). Ну и много чего еще не было бы, а многое что другое было бы по-другому.