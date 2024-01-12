Пт, 12.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Глава ЕЦБ: снижения ставок не будет, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции

Кая Коовит
Copy
Кристин Лагард.
Кристин Лагард. Фото: IMAGO/Political-Moments

Европейский центральный банк начнет снижать процентные ставки, когда будет уверен, что инфляция вернется на уровень 2 процентов, заявила президент центрального банка Кристин Лагард.

«Я не могу назвать какую-либо дату, - передало информационное агентство Bloomberg высказывание Кристин Лагард. - Если мы выиграем эту битву, если мы достигнем уровня 2 процентов в 2025 году и если данные в ближайшие месяцы дадут нам эту уверенность, то процентные ставки также начнут падать».

Если инвесторы надеются, что стоимость заимствований начнет падать уже в апреле, то, по мнению большинства руководителей центральных банков, это может произойти не раньше середины года.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх