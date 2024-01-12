Европейский центральный банк начнет снижать процентные ставки, когда будет уверен, что инфляция вернется на уровень 2 процентов, заявила президент центрального банка Кристин Лагард.
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Глава ЕЦБ: снижения ставок не будет, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции
«Я не могу назвать какую-либо дату, - передало информационное агентство Bloomberg высказывание Кристин Лагард. - Если мы выиграем эту битву, если мы достигнем уровня 2 процентов в 2025 году и если данные в ближайшие месяцы дадут нам эту уверенность, то процентные ставки также начнут падать».