Глава ЕЦБ: снижения ставок не будет, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции

«Я не могу назвать какую-либо дату, - передало информационное агентство Bloomberg высказывание Кристин Лагард. - Если мы выиграем эту битву, если мы достигнем уровня 2 процентов в 2025 году и если данные в ближайшие месяцы дадут нам эту уверенность, то процентные ставки также начнут падать».