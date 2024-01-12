Цепная авария перекрыла движение между Тарту и Выру

По словам патрульного полицейского юго-восточного отделения полиции Трийну-Лийс Сарапуу, в дорожно-транспортное происшествие в Вырумаа попали пять транспортных средств, из них четыре легковых автомобиля и один грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали две женщины, двое детей и один мужчина, которого доставили в больницу на машине скорой помощи. Водители были трезвы и имели право управлять автомобилем. Участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Точные обстоятельства происшествия уточняются.