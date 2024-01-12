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Цепная авария перекрыла движение между Тарту и Выру

Мати Мяэритс
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
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Место происшествия в Мяэкюля.
Место происшествия в Мяэкюля. Фото: Urho Märdimäe

Сегодня после 14:00 цепная авария недалеко от перекрестка Осула в Вырумаа перекрыла движение на шоссе Тарту-Лухамаа.

По данным пресс-секретаря Департамент полиции и погранохраны (PPA) Мартина Райда, цепная авария произошла в Мяэкюла, движение закрыто в обоих направлениях и перенаправлено.

По словам патрульного полицейского юго-восточного отделения полиции Трийну-Лийс Сарапуу, в дорожно-транспортное происшествие в Вырумаа попали пять транспортных средств, из них четыре легковых автомобиля и один грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали две женщины, двое детей и один мужчина, которого доставили в больницу на машине скорой помощи. Водители были трезвы и имели право управлять автомобилем. Участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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