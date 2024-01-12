Эксперты: план государства принесет Эстонии убытки в полмиллиарда евро

В обращении, направленном премьер-министру, министру финансов, министру экономики и членам комиссии Рийгикогу по экономике и финансам, организации обращают внимание на то, что предлагаемые направления изменят сложившуюся инвестиционную практику, что окажет разрушительное воздействие на рынки капитала Эстонии.

По их мнению, изменение ухудшает доступ эстонских компаний к капиталу, который и без того затруднен для предпринимателей в нынешней экономической ситуации. В частности, это касается компаний средних размеров, которые имеют сильные предпосылки для роста за счет инвестиций и которые уже сегодня имеют тысячи рабочих мест.