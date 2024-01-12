Эксперты: план государства принесет Эстонии убытки в полмиллиарда евро

Эстонская Ассоциация частного акционерного и венчурного капитала (EstVCA) и Finance Эстония направили обращение, чтобы заострить внимание на том, что план Министерства финансов и Налогово-таможенного департамента изменить практику налогообложения рынка сделок, которая действует уже более 20 лет, может принести экономике Эстонии убытки почти в 500 миллионов в виде потерянных инвестиций.
В обращении, направленном премьер-министру, министру финансов, министру экономики и членам комиссии Рийгикогу по экономике и финансам, организации обращают внимание на то, что предлагаемые направления изменят сложившуюся инвестиционную практику, что окажет разрушительное воздействие на рынки капитала Эстонии.