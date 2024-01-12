Тынис Лукас: нужно воспользоваться возможностью предотвратить забастовку

Член Рийгикогу и бывший министр образования Тынис Лукас («Отечество») не считает неизбежным начало забастовки работников образования на следующей неделе, поскольку у правительства есть еще полторы недели, чтобы прийти к соглашению.
Но сначала, по его мнению, правительство должно проявить волю к этому.
– Верно ли, что теперь общегосударственная забастовка работников образования неизбежна?
– Это не должно быть неизбежным, потому что осталось еще полторы недели и проведение забастовки зависит от оперативных решений правительства.
Отношения, сложившиеся между властью и учителями, в некотором смысле ненормальны. Я считаю, что Партия реформ хочет сделать знак того, что в ней готовы затянуть пояса, и главным ключевым словом для будущих поколений будет то, что уж они-то в тот момент боролись за сбалансированный бюджет. Тот факт, что этим было вызвано объявление о забастовке учителей, определенно станет тем, что запомнится людям.
Учителя, со своей стороны, неоднократно выдвигали компромиссные предложения и отходили от изначальной позиции. Я все-таки считаю благоразумным, чтобы правительство нашло эти десять миллионов евро и не позволило всему обществу погрузиться в состояние стресса. Ведь, конечно, если учителя начнут бастовать, это повлияет на все общество.
– Забастовка – это совершенно законный способ подать сигнал в ситуации трудового спора. Можно ли это также рассматривать как выпуск пара?
– Забастовка должна закончиться каким-то результатом. Если к этому относиться как к простому выпуску пара, то это не оправдано ни с одной стороны. Цель забастовки все же состоит в том, чтобы привлечь внимание к пустым обещаниям, лжи правительства, которая является тотальной и унижает учителей. Так кто же заставлял давать такие большие обещания в предвыборной гонке и после нее?
Все поверили, что все политические силы в обществе имеют желание и дальше создавать благоприятные условия для пополнения рядов учителей и, во-вторых, желание осуществить переход на обучение на эстонском языке, что есть понимание того, что для этого необходимо благополучие учителей, и чтобы хорошие учителя не уставали в школах.
Мне также казалось, что все политические силы дают такие обещания, находясь в здравом уме. К этому отнеслись так легкомысленно, правящие партии обещали так много, что учителя из-за это возникли оправданные ожидания. Все три правительственные партии пообещали поднять зарплату учителей до 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии уже с 1 января 2024 года. Теперь сказать, что мы собираемся дать вам на 1,7 или 3,1 процента больше, да еще и будьте благодарны, это унижение.
Учителя протестуют против этой ужасной лжи. Поэтому забастовка должна дать какой-то результат: остановить вранье в обществе, привести к повышению зарплат учителям.
Правительство должно воспользоваться этой возможностью, им довольно легко добиться отмены этой забастовки.
– Высказывались мнения, что забастовка неизбежна, поскольку за оставшееся время невозможно сформировать долгосрочное соглашение.
– Если говорить об оставшемся времени, то это половина правды. На самом деле, прошел год. Когда осенью говорилось, что бюджетные возможности скудны, могло быть выдвинуто предложение в таком случае договариваться на долгосрочную перспективу: карьерная модель, вопросы загруженности и т. д.
Конечно, за полторы недели не придумаешь длинный план, но послушайте, у нас есть профессиональный государственный аппарат и политики, у нас есть все эти решения. Также есть четырехуровневая карьерная модель, есть расчеты нагрузки, это не неизвестная земля.
– Каковы были бы ваши три шага, чтобы избежать забастовки?
– Раз уж вы спрашиваете о трех шагах, первый шаг – это чтобы правительство проявило свою волю и снова пригласило учителей за стол переговоров в новой ситуации.
Во-вторых, правительство должно решить, что в ближайшее время, мое предложение, чтобы уже в следующем году, перейти на обновленную карьерную модель и расчет нагрузки. Мы также договорились бы о том, в каком темпе будет решаться вопрос о повышении зарплат, чтобы они достигли 120 процентов. Если нет возможности сделать достаточно широкий шаг в первый год, в следующем году следует сделать более широкий шаг.
Третий шаг: на помощь министру образования приходит все правительство. Не так, чтобы министр образования должен был изыскивать необходимые деньги из резервов в своей области, а чтобы эти деньги нашлись со всех министерств. Тогда госбюджет не придется сразу же менять. Уже найденные министром образования восемь миллионов евро так и не были заложены в бюджет, но правительство уже учло их.
Учителя выражали желание предотвратить забастовку. Они ведь и сами не в восторге от нее, дело не только в учителях. Такая конфликтная ситуация очень вредна для семьи, детей, учителей и всего общества.
– Не может ли такая готовность пойти на встречу быть истолкована как слабость правительства?
– Я не знаю, у кого такой мачо-стиль правления, может быть, у Партии реформ. Другая сторона неоднократно выступала с компромиссными предложениями. Неужели для того, чтобы правительство чувствовало себя хорошо, учителя должны окончательно унизиться и отказаться от всего?
Такой подход, согласно которому правительство останется в проигрыше, если найдет десять миллионов, точно не является правильным подходом. Не дело правительства затевать перетягивание каната со всем обществом. Правительство должно как раз ценить эмпатию и объединение общества. Если сейчас не отыскать эти деньги на зарплату учителям, потом скоро будете искать днем с огнем самих учителей.