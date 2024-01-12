Тынис Лукас: нужно воспользоваться возможностью предотвратить забастовку

Конечно, за полторы недели не придумаешь длинный план, но послушайте, у нас есть профессиональный государственный аппарат и политики, у нас есть все эти решения. Также есть четырехуровневая карьерная модель, есть расчеты нагрузки, это не неизвестная земля.

– Каковы были бы ваши три шага, чтобы избежать забастовки?

– Раз уж вы спрашиваете о трех шагах, первый шаг – это чтобы правительство проявило свою волю и снова пригласило учителей за стол переговоров в новой ситуации.

Во-вторых, правительство должно решить, что в ближайшее время, мое предложение, чтобы уже в следующем году, перейти на обновленную карьерную модель и расчет нагрузки. Мы также договорились бы о том, в каком темпе будет решаться вопрос о повышении зарплат, чтобы они достигли 120 процентов. Если нет возможности сделать достаточно широкий шаг в первый год, в следующем году следует сделать более широкий шаг.

Третий шаг: на помощь министру образования приходит все правительство. Не так, чтобы министр образования должен был изыскивать необходимые деньги из резервов в своей области, а чтобы эти деньги нашлись со всех министерств. Тогда госбюджет не придется сразу же менять. Уже найденные министром образования восемь миллионов евро так и не были заложены в бюджет, но правительство уже учло их.