Обвиняемые в крупном мошенничестве Турыгин и Потапенко вышли на свободу

«Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы как защитников, так и генерального прокурора, и теперь решения окружного суда вступили в силу», - сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннских судов Аннели Вилу.

Решение о замене экстрадиционного ареста электронным наблюдением является первым в эстонской юридической практике, но, по мнению прокуратуры, оно было не оправдано в данном случае и в отношении данных обвиняемых.

21 декабря 2023 года Таллиннский окружной суд решил частично отменить решение Харьюского уездного суда, вынесенное в ноябре, согласно которому Турыгин и Потапенко, обвиняемые в крупном мошенничестве в США, должны были находиться под стражей еще шесть месяцев в связи с внеочередным продлением процедуры экстрадиции.