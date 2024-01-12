И снова авария: на скользкой дороге столкнулись три автомобиля

По словам начальника отделения Курессааре Департамента полиции и погранохраны Рюнно Курми, сегодня в 17:18 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Таллинна в Курессааре, Сааремаа. 77-летний водитель на автомобиле Skoda Kodiaq въехал в идущий перед ним автомобиль Mitsubishi, которым управлял 62-летний водитель. В результате столкновения Mitsubishi, в свою очередь, врезался в ехавший впереди автомобиль Skoda Superb, которым управлял 51-летний водитель.

В результате аварии никто не пострадал. Водители были трезвы, имели права и были пристегнуты ремнями безопасности. Водители обратятся в страховку.

В то же время полиция напоминает участникам дорожного движения, что дороги скользкие, поэтому важно выбирать скорость движения, соответствующую погоде и дорожным условиям, и держаться на достаточном расстоянии от других транспортных средств.