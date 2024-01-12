Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 января: снегопад повлек множество аварий, новая попытка избежать забастовки учителей, новые технологии на страже здоровья и эскскурсия по «Спрятанному Таллинну»
Сегодня в выпуске:
- Зима вновь вернулась неожиданно. Метель и гололед вызвали множество аварий и затруднения в дорожном движении. Картина дня и комментарии ответственных служб в репортаже нашего корреспондента
- Это важно: на военной авиабазе Эмари обновят зону воздушного транспорта; США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов и волна краж со взломом продолжается
- Несмотря на отсуствие средств в госбюджете на повышение зарпплат учителям, министр образования и науки надеется договориться с профсоюзом об отмене забастовки. Поверят ли педагоги новым обещаниям?
- Помогут ли сверхсовременные гаджеты избавить людей от проблем со здоровьем и отсрочить старение? На крупнейшей в мире выставки достижений технологий в Лас-Вегасе в этом году было представлено множество прорывных решений в сфере медицины.
- Затерянные улицы и потайные лестницы, загадочные истории и неведомые даже старожилам эстонской столицы красочные места в Старом городе. Наша съемочная группа посетила экскурсию «Спрятанный Таллинн». Проверьте, насколько вы хорошо знакомы с его секретами!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 12 января.