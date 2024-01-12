«Новости в 7» за 12 января: снегопад повлек множество аварий, новая попытка избежать забастовки учителей, новые технологии на страже здоровья и эскскурсия по «Спрятанному Таллинну»

Сегодня в выпуске:

- Зима вновь вернулась неожиданно. Метель и гололед вызвали множество аварий и затруднения в дорожном движении. Картина дня и комментарии ответственных служб в репортаже нашего корреспондента

- Это важно: на военной авиабазе Эмари обновят зону воздушного транспорта; США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов и волна краж со взломом продолжается

- Несмотря на отсуствие средств в госбюджете на повышение зарпплат учителям, министр образования и науки надеется договориться с профсоюзом об отмене забастовки. Поверят ли педагоги новым обещаниям?

- Помогут ли сверхсовременные гаджеты избавить людей от проблем со здоровьем и отсрочить старение? На крупнейшей в мире выставки достижений технологий в Лас-Вегасе в этом году было представлено множество прорывных решений в сфере медицины.

- Затерянные улицы и потайные лестницы, загадочные истории и неведомые даже старожилам эстонской столицы красочные места в Старом городе. Наша съемочная группа посетила экскурсию «Спрятанный Таллинн». Проверьте, насколько вы хорошо знакомы с его секретами!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 12 января.