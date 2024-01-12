Франция переплавляет миллионы евро монет из-за предполагаемого недостатка дизайна

В ноябре французское казначейство Monnaie de Paris выпустило монеты номиналом 10, 20 и 50 центов с новым рисунком, однако позже выяснилось, что изображение букв флага Евросоюза не соответствует весьма четким требованиям Еврокомиссии, сообщает Politico.

Согласно законодательству ЕС, страны могут менять так называемый национальный дизайн аверса монет евро каждые 15 лет, но им нужен зеленый свет от Европейской комиссии и других правительств еврозоны, которые должны быть уведомлены и у них есть семь дней, чтобы возразить.

Франция неофициально связалась с Европейской комиссией в ноябре, прежде чем подать официальный запрос на одобрение проекта. Монетный двор начал чеканку монет, не дожидаясь решения Евросоюза. Комиссия выпустила неофициальное предупреждение, подчеркнув, что новый дизайн не соответствует правилам ЕС, сообщил Politico анонимный представитель министерства экономики Франции.

Пересмотренный дизайн был официально представлен Министерством финансов Франции 12 декабря и одобрен ЕС 21 декабря.

Новые монеты должны были быть представлены во время визита министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в престижную парижскую штаб-квартиру Monnaie. Однако в конечном итоге этого не произошло.

Теперь казначейство и правительство обвиняют друг друга.

«Для французского налогоплательщика это не представляет никаких затрат, поскольку компания включает их в свои операционные расходы», - сказал чиновник.

Дизайн новых монет, предложенный французским правительством и одобренный комиссией, остается секретом и не будет раскрыт до весны, сообщило министерство экономики Франции.