«Долгое ожидание теперь неизбежно»: люди с травмами от падений создали длинную очередь в ЭМО

«Сегодняшняя ситуация в ЭМО очень сложная, много первичных обращений. 90% приходят с травмами, в основном черепно-мозговыми травмами, травмами рук и ног, переломами костей. В то же время другие болезни никуда не исчезли. Долгое ожидание теперь неизбежно», - заявили врач ЭМО доктор Райво Рохтла и заведующая сестринским отделением Ирина Макарова.