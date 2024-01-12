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«Долгое ожидание теперь неизбежно»: люди с травмами от падений создали длинную очередь в ЭМО

rus.postimees.ee
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ЭМО детской больницы. Фото иллюстративное.
ЭМО детской больницы. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Langovits

Скользкие дороги сегодня стали причиной многочисленных падений и травм, поэтому в отделении неотложной помощи Восточно-Таллиннской центральной больницы в настоящее время стоят длинные очереди. 

«Сегодняшняя ситуация в ЭМО очень сложная, много первичных обращений. 90% приходят с травмами, в основном черепно-мозговыми травмами, травмами рук и ног, переломами костей. В то же время другие болезни никуда не исчезли. Долгое ожидание теперь неизбежно», - заявили врач ЭМО доктор Райво Рохтла и заведующая сестринским отделением Ирина Макарова.

Отделение привлекло дополнительную рабочую силу, получила помощь от хирургической клиники и создала дополнительный травматологический кабинет.

«Наша рекомендация - по возможности не выходить на улицу и отложить все дела, которые допускают отсрочку», - советуют врачи.

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