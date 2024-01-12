Евросоюз планирует военную миссию в Красном море

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 22 января обсудят возможность участия в миссии США по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Внешнеполитическая служба ЕС уже разработала первые предложения по запуску новой совместной европейской операции, которая в числе прочего предусматривает отправку в регион трех фрегатов и поддерживаемых с воздуха систем раннего оповещения, например, разведывательных самолетов, сообщили в пятницу, 12 января, западные информагентства со ссылкой на дипломатические источники.

Уже 18 января эти планы обсудит Комитет по вопросам политики и политики безопасности, в работе которого участвуют послы стран-членов Евросоюза и представители Европейской внешнеполитической службы. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сообщила, что Евросоюз спешно работает над разработкой соответствующих планов.

Германия готова участвовать в европейской миссии

Официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer) заявил, что правительство Германии готово участвовать в миссии ЕС в Красном море, но ее мандат еще окончательно не согласован, поэтому о масштабах участия Германии в миссии говорить пока рано. Ожидается, что официальное решение о запуске европейской миссии в Красном море может быть принято в лучшем случае на встрече глав МИД стран ЕС в начале февраля. Для участия Германии в миссии потребуется согласие бундестага.

Первоначально предполагалось, что для участия в американской миссии в Красном море будет достаточно мандата уже действующей антипиратской миссии Atalanta в Индийском океане, но этот вариант был заблокирован Испанией, которая в настоящее время возглавляет по ротации данную операцию, поскольку в правящей в Испании коалиции возникли споры по поводу участия Мадрида в военных операциях в Красном море.

В настоящее время торговое судоходство в Красном море приостановлено из-за нападений на суда повстанцев-хуситов, которые таким способом пытаются добиться прекращения военной операции Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по базам хуситов в Йемене.