Сезон вирусов: за первую неделю года гриппом заболело около 500 человек

Заболеваемость гриппом за неделю сократилась на 47 процентов, что предположительно связано с праздниками и школьными каникулами. Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах, больше всего случаев среди детей в возрасте до 14 лет.

За последние две недели госпитализация из-за гриппа потребовалась 141 пациенту. С начала сезона гриппа из-за гриппа госпитализировали 326 человек. По данным департамента, в этом сезона от гриппа скончались 13 человек.

За неделю коронавирусом заболели 2724 человека. Число случаев сократилось на 29,8 процента. Госпитализировали 144 человек, у которых коронавирус был основным или побочным заболеванием.

Интенсивная терапия потребовалась четырем пациентам, к ИВЛ были подключены двое. По первоначальным данным, от коронавируса скончались три человека.

Всего за неделю ОРВИ заболели 3254 человека, из них 26,1 процента составили дети в возрасте до 14 лет. Число обращавшихся к врачу из-за заболеваний остается стабильным.

Сейчас продолжается интенсивный сезон вирусов, поэтому особенно важно уделять внимание своему здоровью и профилактическим мерам. При гриппе и коронавирусе у здоровых людей возможны легкие симптомы: легкий кашель и насморк, боль в горле. Если при болезни ходить в школу или на работу, это создает нагрузку на организм и может осложнить ход болезни.

Для защиты группы риска и своей собственной важно даже при легких симптомах заболевания оставаться дома и избегать близких контактов. Для групп риска грипп, коронавирус и респираторно-синцитиальный вирус могут протекать тяжело и привести к госпитализации.