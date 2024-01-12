Цены на страхование также выросли в прошлом году из-за инфляции

Рост цен на строительство и ремонт автомобилей также заставил страховые компании поднять цены в прошлом году.

«Как и общая инфляция, цены также выросли. Но приятно отметить, что теперь эти большие скачки цен стали меньше», - сказал глава балтийского страхового агентства If Kindlustus Вейко Сепп.

«Клиенты по-прежнему заботятся о своем имуществе и своем здоровье и по-прежнему страхуются. В какой-то степени это повлияло на сущность страховки. Ее все также покупали, скорее сократилось ее содержание», - сказал Сепп.