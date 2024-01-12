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Цены на страхование также выросли в прошлом году из-за инфляции

rus.postimees.ee
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Дорожное страхование является обязательным. Фото иллюстративное.
Дорожное страхование является обязательным. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

На фоне роста стоимости жизни в прошлом году цены на страхование также выросли. Однако люди не спешат отказываться от страховки, но по некоторым видам сумма страхования снизилась, пишет ERR.

Рост цен на строительство и ремонт автомобилей также заставил страховые компании поднять цены в прошлом году.

«Как и общая инфляция, цены также выросли. Но приятно отметить, что теперь эти большие скачки цен стали меньше», - сказал глава балтийского страхового агентства If Kindlustus Вейко Сепп.

«Клиенты по-прежнему заботятся о своем имуществе и своем здоровье и по-прежнему страхуются. В какой-то степени это повлияло на сущность страховки. Ее все также покупали, скорее сократилось ее содержание», - сказал Сепп.

Подробности читайте на новостном портале ERR.

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