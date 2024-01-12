Александр Селевко продолжает творить историю эстонского фигурного катания. Накануне на продолжающемся в Каунасе чемпионате Европы по фигурному катанию фигурист завоевал малую бронзовую медаль, набрав за короткую программу больше 90 баллов. По итогам сегодняшней произвольной программы он набрал 166,94, что стало его новым личным рекордом, рекордом Эстонии и принесло спортсмену серебряную медаль чемпионата Европы.
ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Историческое событие! Александр Селевко стал серебряным призером чемпионата Европы
Денис Васильев (Латвия) – один из опаснейших конкурентов Селевко - в самом начале допустил падение, потом ошибся на втором прыжковом элементе. В общем итоге он допустил в своей программе три серьезных промаха и набрал 155,08 балла.
Габриэль Франжипани заявил в своей программе два четверных прыжка, но реализовал только четверной сальхов. В программе он допустил лишь единственную ошибку и опередил своего конкурента Маттео Риццо (150,87) – набрал 162,58 балла.
Александр Селевко так же, как и Франжипани, не рискнул ставить второй четверной, но первый исполнил великолепно. С блеском откатал свою программу и набрал 166,94 балла. По итогам проката он занял второе место и завоевал серебряную медаль.
Адам Сяо Хим Фа вполне заслуженно и ожидаемо набрал 182,04 балла и стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании.
Места распределились следующим образом:
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 182,04
2. Александр Селевко (Эстония) 166,94
3. Маттео Риццо (Италия) 162,58