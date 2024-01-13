США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене

По данным арабских СМИ, в йеменской столице Сане и городе Ходейда произошли серии сильных взрывов. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника передает, что Вашингтон в одностороннем порядке нанес дополнительные удары «гораздо меньшего масштаба, чем предыдущей ночью», пишет DW.

В Пентагоне уточнили, что целью стала радарная установка, используемая хуситами. Удар был произведен крылатыми ракетами Tomahawk, а нынешняя атака является продолжением ударов, нанесенных 12 января, и должна «снизить способность хуситов атаковать морские суда», отметили в американском Минобороны.

Ранее, в ночь на 12 января, США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Среди целей Минобороны США назвало радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.

Байден считает йеменских хуситов террористами

Президент США Джо Байден предупредил, что может отдать приказ о нанесении новых ударов, если хуситы не прекратят нападения на суда в Красном море. Общаясь с журналистами 12 января, американский лидер заявил, что, по его мнению, хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, являются террористами. «Я думаю, что это так», - сказал Байден, отвечая на вопрос, готов ли он назвать их террористической группировкой.

Ранее в тот же день Белый дом подтвердил, что изучает возможность вновь включить хуситов в список «иностранных террористических организаций» Госдепартамента США. Никакого решения на этот счет еще не принято, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN. При этом в 2021 году администрация Байдена после вступления в должность исключила хуситов из этого списка.

По словам американского лидера, «не имеет значения», признает ли его администрация хуситов террористической организацией или нет, поскольку США и другие страны в любом случае намерены реагировать на их атаки в Красном море.