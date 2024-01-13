Фото ⟩ Жилой дом сгорел дотла: полиция подозревает поджог

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в пятницу вечером в 18.56. Звонивший сообщил, что жилой дом загорелся. Первой в 19.09 на место происшествия прибыла скорая помощь: крыша уже обвалилась, соседние постройки огонь не затронул.

Первые спасатели прибыли в 19.20. Они установили, что дом уже обрушился, из-за сильного снегопада к нему было трудно подъехать. Местный экскаваторщик расчистил дорогу.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в 21.40 пожар был ликвидирован, но здание размером девять на семь метров было полностью уничтожено огнем. На вызов отреагировали спасатели Эльва, Рынгу и Тарту. Насколько известно, в результате пожара люди не пострадали.

Причины возгорания дома будут установлены в ходе производства, добавил пресс-секретарь Спасательного департамента.

На месте была и полиция. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, сообщил пресс-секретарь полиции. Полицейские по подозрению в поджоге задержали 30-летнего мужчину. Точные обстоятельства случившегося полиция установит в рамках уголовного производства.