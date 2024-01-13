Как и почему в Литве спорят о русских школах

Из смартфона звучал гимн ЧВК «Вагнер», а пневматическая винтовка била практически в упор. Хорошо, что обошлось без серьезных увечий. Два вильнюсских подростка не могли себе представить, что их расправа с однокашником привлечет к себе внимание министра образования Литвы, председателя парламента, советника президента Литовской Республики и… даже российского сенатора Дмитрия Рогозина.

«Вагнер» в литовском лесу

Это случилось незадолго до Рождества. Переехавшая в Литву из России Ирина Новик, мать пострадавшего подростка, написала в Facebook, что ее пятнадцатилетний сын Давид поспорил с двумя другими учениками из литовских семей о путинской войне против Украины. Вместе они учатся в одной из русскоязычных школ Вильнюса, которых в столице Литвы насчитывается около десятка. Давид высказался против агрессии. Его приятели были «за Путина» и рассказали, что смотрят в YouTube российский Первый канал.

После уроков все трое пошли в зеленый массив недалеко от дома одного из подростков - стрелять по пустым бутылками из пневматического автомата для страйкбола. В какой-то момент с криком «Бандеровец!» один из «друзей» открыл огонь по Давиду. При этом они включили на смартфоне песню «Воинская слава» - гимн ЧВК «Вагнер». Подростки преследовали Давида и продолжали стрелять несмотря на то, что он кричал от боли и просил его пощадить.